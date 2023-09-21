Enerji üreten ekipmanlarda yerli üretime teşvik geliyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Domino Fuarcılık tarafından organize edilen Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı destekleriyle düzenlenen EIF 16. Enerji Fuarı kapısını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılışında konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerjiyi kendi kaynaklarımızdan karşılamak kadar ekipmanları üretmenin de önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Enerji üreten ekipmanların Türkiye’de üretilmesini teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz. Ve bu üretimlerin başlamasından son derece memnunuz. Artık güneş santrali kurulurken yerli malzemeler kullanılıyor. Güneş paneli üretiminde kapasite olarak dünyada üçüncüyüz. Güneş ve rüzgarda sadece kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihraç ediyor konuma geleceğimizi düşünüyoruz.”

22 Eylül tarihine kadar açık olacak Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezindeki Fuar’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın yanı sıra Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, BAE Büyükelçisi Said Sani Ez-Zahiri, GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli ile Gaziantep’te kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.

“Yüzde 70 yerli malzemeler kullanılıyor”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan enerji sektörünün dışa bağımlılığın azaltılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin güneş enerjisi sektöründe dünya ortalamasının üzerinde kurulu gücü sahip olduğunu söyleyen Tancan, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da 5’inci, dünya genelinde de 12’inci sırada olduğunu bildirdi.

Tancan, Türkiye’nin ekipman üretiminde dünya genelinde 13’üncü, Avrupa’da ise 6’ıncı sırada yer aldığını belirterek şöyle devam etti: “Özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı modelleriyle yenilenebilir kaynakların kurulu gücü ve üretiminde son 21 yılda önemli mesafeler kaydettik.” Domino Fuarcılık ve Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek, “Enerji fuarımız 2008’te başladı.

Türkiye’nin katma değerli ürünleri ile enerji sektörü ve fuarımız her yıl büyüdü. Enerji sektöründe güzel bir fotoğraf var. Biz enerji fuarımızı yatırımlarımızın olduğu yerlere götürme kararı aldık, bu nedenle Gaziantep’teyiz. Gaziantep’te müthiş bir enerji var. Çok etkilendim” diye konuştu. Gaziantep’i yenilenebilir enerjinin başkenti olarak gördüğünü belirten GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, “Türkiye panel üretiminde önemli bir üs oldu.

Sadece panel değil bağlantı kutuları, camları olmak üzere çok çeşitli üretimler gerçekleştiriliyor. Hücre üretimleri için çalışmalar devam ediyor. Sektörümüzde finansman önemli bir konu. Ülkemizdeki katı finansman politikalarının olduğu bu dönemde özellikle kamu bankalarının sektöre uygun imkânlar sunmasını bekliyoruz” dedi.

“2050 yılına kadar bu alana yatırım yapacağız”

Birleşik Arap Emirlikleri Büyük Elçisi Said Sani Ez Zahiri ise “Yenilenebilir enerji sektörüne en çok yatırım yapan ülkeler arasında olacağız. Bu yatırımlarımızda Türkiye ile birlikte hareket etmeyi çok istiyoruz.

2050 yılına kadar 600 milyar dirhem yatırım yapmayı hedefliyoruz.” Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Ülkelerin enerji politikaları çok önemli. Ülkeler arasındaki savaşlar bizlere enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bu şehrin daha dirençli olması için çalışıyoruz. Yeşil sanayi, yeşil ekonomi de yerimizi almak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2011 yılında iklim master planı yaptık. Şirket kurduk. GBB yenilenebilir enerji tesisleri kurduk. EBDR Yeşil Şehir olduk. Hidrojenli otobüse geçme girişimimiz var. Yerli ve milli aracımızı üreten bu ülke hidrojenli otobüsü de yapabilir” diye konuştu.

“Sanayicinin enerji yükünü azaltmaya odaklandık”

Sanayicinin enerji yükünün çok fazla olduğuna dikkat çeken Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak, bir taraftan artan enerji maliyetlerini düşürmek diğer taraftan karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sunmak amacıyla yönümüzü güneşe döndük.

Yeşil Dönüşüm çalışmaları ışığında sanayicilerimizin çatılarına GES kurmalarına rehberlik ve de teşvik ederek güneş enerji santrallerine en hızlı izin veren OSB’ olduk” dedi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) olarak 2026 yılında başlaması planlanan ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne hazır olmak için çalıştıklarını söyleyen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, bu konuda rol model olmak istediklerini belirtti.

Bu çerçevede Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Gaziantep OSB’de iklim eylem planını hazırladıklarını söyleyen Ünverdi, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugüne kadar 30 firmamızın karbon ayak izini ölçtük. Sanayideki sürdürülebilirliğimizin enerjideki sürdürülebilirliğimize bağlı olduğunu vurgulamak istiyorum.”

Fuar, Gaziantep'e moral oldu

Katılımcılar fuarın, depremden ağır yara alan Gaziantep’e moral olduğunu belirtti.

- Generalsolar Enerji CEO’su Ercan Dinçer: “Sinerjinin olduğu yerde Enerji Fuarı’nın Gaziantep’te düzenlenmesi çok yerinde bir karar idi. Sektörün ilk oyuncularındanbiri olarak sektörün geldiği noktadan memnunuz ama daha çok gidilecek yolu var.”

-Gap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Zeki Ormanlı: “16. EIF Fuarı’nın Gaziantep’te olmasından dolayı çok mutluyuz. Enerji sektöründe zaten Gaziantep önemli bir yerde idi. Bizler sektöre katkı sağlamak için yatırımlarımıza tam gaz devam ediyoruz”

-Pvtech Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güldeş: “Yoğun ziyaretçi akının olduğu fuar, bizlere ve bölgemize önemli katkı sunacaktır. Bu fuarda çıkacak sonuçların enerji sektörüne önemli kazanımlar sunacağını düşünüyoruz. Bizlerde sektörde sürekli olarak yatırımlar yaparak sektörün gelişimine pozitif katkı sunacağız.”

-Samlı Solar Yönetim Kurulu Üyesi Peykan Samlı: “Bu fuar deprem sonrası bölgeye hareketlilik ve canlılık sağlayacaktır. Enerji sektörü ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Ülkemizde bu önemin farkında olarak sektörün gelişimini daha da yukarılara taşıyacağına inancımız sonsuz”