Facebook, Instagram ve WhatsApp 10 bin çalışanı daha işten çıkaracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, çalışanlarına gönderdiği mesajında, "verimlilik yılı" olarak ilan edilen 2023 için bazı güncellemeleri paylaştı.

Bu kapsamdaki hedeflere değinen Zuckerberg, daha iyi bir teknoloji şirketi haline gelmek ile zorlu ortamda finansal performanslarını iyileştirmenin amaçlandığını belirtti.

Zuckerberg, verimlilik çalışmaları çerçevesinde yapılacak değişikliklerin yıl içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını umduğunu ifade ederek, böylece stres yaratan belirsizlik döneminin geride kalacağını ve kritik çalışmalara odaklanabileceklerini vurguladı.

Gelecek birkaç ay içinde düşük öncelikli projelerin iptali ve yeni işe alımların düşürülmesi gibi yeniden yapılandırma planlarının açıklanacağını belirten Zuckerberg, işe alım ekibini de küçülteceklerini kaydetti.

5 bin açık pozisyon kapatılacak

Zuckerberg, yeniden yapılandırma ve işten çıkarmaları nisan sonunda teknoloji, mayıs sonunda da iş gruplarında yapmayı planladıklarını anlattı.

Bu kapsamda ekip boyutunun yaklaşık 10 bin kişi azaltılacağına işaret eden Zuckerberg, henüz işe alım yapılmayan yaklaşık 5 bin açık pozisyonu da kapatacaklarını bildirdi.