Futbol tutkunlarına müjde: EA SPORTS FC 26 Türkçe spikerle geldi

Electronic Arts’ın merakla beklenen futbol simülasyonu EA SPORTS FC 26, dünya genelinde piyasaya çıktı. Bu yılki sürüm, Türkiye’deki oyuncular için önemli bir yenilikle geldi.

Seride ilk kez yer alan bu özellik sayesinde, futbolseverler maçların heyecanını Özkan Öztürk ve Ertem Şener’in sesiyle yaşayacak. Türkçe spiker seçeneği, özellikle Süper Lig karşılaşmalarının atmosferini oyuncuların evine taşıyarak gerçekçilik hissini artıracak.

Yeni sürümde spiker desteğinin yanı sıra oynanışı farklılaştıran “devrim niteliğinde” yenilikler de bulunuyor. Oyuncular artık maçın kader anlarını, kendi dillerinde, üst düzey bir prodüksiyon kalitesiyle deneyimleme fırsatı bulacak.