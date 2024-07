Galaxy Car elektrikli araçları İzmir’den yola çıkacak

Özlem SARSIN

Galaxy Car’ın Proservice Group’un bir markası olduğu­nu söyleyen Proservice Group Genel Müdürü Hakan Öcal, 3 ve 4 tekerlekli elektrikli araç üretimi ile yeni bir yola girdik­lerinin altını çizdi. Yeni yatı­rım için 150 milyon lira yatı­rım teşvik belgesi aldıklarını ifade eden Öcal, “Çinli Joule Group Foshan Engineering Technology Co. Ltd ve Shenz­hen Chicheng Technology Co. Ltd firmaları ile lisans anlaş­ması imzaladık.

Çin’den gele­cek olan yarı montajlı ürünle­rin, fabrikamızda şasi ve belli başlı komponentlerini ürete­ceğiz. Araçlarımız yüzde 50 ci­varında yerlilik oranına sahip olacak. Kendi prototiplerimi­zi eylül ayının sonuna kadar tamamlayacağız ve ilk etapta günde 10 adet 3 tekerli araç­larımızı banttan indireceğiz. Tüm çalışmalarımızı 2025 yı­lının ilk çeyreğinde Galaxy Car markası ile pazarda yerimi­zi almak üzere sürdürüyoruz. 2025 yılında yatırımımızın ta­mamı bitmiş olacak. Yatırımı­mız tamamen öz sermaye ile hayata geçiyor” diye konuştu.

Galaxy Car Akademi kurulacak

Öncelikle iç piyasa ihtiyacı­na dönük olarak üretim yapa­caklarını belirten Öcal, “İkinci el pazarı da olan bir ürün üret­meyi hedefliyoruz” dedi. 2026 yılında da 4 tekerlekli elektrik­li araçların üretimine geçecek­lerini kaydeden Öcal, “4 teker­lekli araçlarımız ise hem ihra­cat hem de iç pazara yönelik olacak” diye konuştu. Şu ana dek 13 milyon liralık bir yatı­rım hayata geçirdiklerini söy­leyen Öcal, yıl sonuna kadar yatırım tutarının 30 milyon li­rayı bulacağını kaydetti. Öcal, çalışanların ve bayilerin eği­timleri için Galaxy Car Akade­mi’yi kuracaklarını ifade etti.