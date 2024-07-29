Galaxy Car elektrikli araçları İzmir’den yola çıkacak
İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin 500 metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alanda yeni bir yatırım daha hayata geçiyor. Galaxy Car markası ile üretilecek olan elektrikli araçlar, 2025 yılında iç pazara sunulacak.
Özlem SARSIN
Galaxy Car’ın Proservice Group’un bir markası olduğunu söyleyen Proservice Group Genel Müdürü Hakan Öcal, 3 ve 4 tekerlekli elektrikli araç üretimi ile yeni bir yola girdiklerinin altını çizdi. Yeni yatırım için 150 milyon lira yatırım teşvik belgesi aldıklarını ifade eden Öcal, “Çinli Joule Group Foshan Engineering Technology Co. Ltd ve Shenzhen Chicheng Technology Co. Ltd firmaları ile lisans anlaşması imzaladık.
Çin’den gelecek olan yarı montajlı ürünlerin, fabrikamızda şasi ve belli başlı komponentlerini üreteceğiz. Araçlarımız yüzde 50 civarında yerlilik oranına sahip olacak. Kendi prototiplerimizi eylül ayının sonuna kadar tamamlayacağız ve ilk etapta günde 10 adet 3 tekerli araçlarımızı banttan indireceğiz. Tüm çalışmalarımızı 2025 yılının ilk çeyreğinde Galaxy Car markası ile pazarda yerimizi almak üzere sürdürüyoruz. 2025 yılında yatırımımızın tamamı bitmiş olacak. Yatırımımız tamamen öz sermaye ile hayata geçiyor” diye konuştu.
Galaxy Car Akademi kurulacak
Öncelikle iç piyasa ihtiyacına dönük olarak üretim yapacaklarını belirten Öcal, “İkinci el pazarı da olan bir ürün üretmeyi hedefliyoruz” dedi. 2026 yılında da 4 tekerlekli elektrikli araçların üretimine geçeceklerini kaydeden Öcal, “4 tekerlekli araçlarımız ise hem ihracat hem de iç pazara yönelik olacak” diye konuştu. Şu ana dek 13 milyon liralık bir yatırım hayata geçirdiklerini söyleyen Öcal, yıl sonuna kadar yatırım tutarının 30 milyon lirayı bulacağını kaydetti. Öcal, çalışanların ve bayilerin eğitimleri için Galaxy Car Akademi’yi kuracaklarını ifade etti.