Geleceğin kargo sistem tanıtıldı! Lojistikte uzay devrimi: Dünya genelinde 1 saatte teslimat!

Küresel taşımacılık sektörünü tamamen dönüştürmesi beklenen proje, kargo teslimatını uzay üzerinden gerçekleştirecek.

Inversion Space’in geliştirdiği Arc, önce bir roket yardımıyla Dünya yörüngesine gönderilecek ve burada gerektiği kadar bekleyecek.

Şirketin açıklamasına göre araç, taşıdığı kargoyu 5 yıl boyunca yörüngede saklayabilecek.

Sesten 20 kat hızlı teslimat

Arc, ihtiyaç duyulduğu anda üzerindeki motorlarını çalıştırarak sesten 20 kat daha hızlı bir şekilde atmosfere girecek.

Bu sayede araç, kargosunu dünyanın herhangi bir noktasına 1 saatten kısa sürede ulaştırabilecek. Yani teslimat süreci, klasik hava veya deniz taşımacılığından çok daha hızlı ve doğrudan gerçekleşecek.

Otonom iniş ve yüksek hassasiyet

Otonom kontrol sistemine sahip Arc, belirlenen iniş noktasına 15 metre hassasiyetle ulaşabiliyor.

Şu anda 225 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip olan araç, gelecekte daha büyük yükleri taşıyabilecek şekilde geliştirilecek.

Inversion Space, yüzlerce Arc aracının yörüngede bekleyeceği küresel bir teslimat ağı kurmayı planlıyor.

Öncelik savunma sanayine verilecek

Şirketin kurucusu Justin Fiaschetti, ilk aşamada sistemin savunma sanayii için kullanılacağını, ilerleyen dönemde ise sivil taşımacılığa açılacağını belirtti.

Fiaschetti, “Ulaştırma sistemlerinin çoğu önce askeri amaçlarla doğar, sonra sivil kullanıma geçer. ABD otoyol sistemi tanklar için kurulmuştu ama bugün herkes o yolları kullanıyor. Aynı şeyin uzay tabanlı teslimat sisteminde de yaşanacağını düşünüyorum” dedi.

Yörünge teslimat dönemi başlıyor

Arc’ın ilk test uçuşları 2025’te, ilk yörünge uçuşu ise 2026’da gerçekleştirilecek. Şirket, 2028’e kadar yüzlerce Arc kapsülünü yörüngeye yerleştirerek dünyanın her yerine 1 saat içinde kargo ulaştırmayı hedefliyor.