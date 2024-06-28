GenAI ders kayıtlarında yüzde 545’lik artış
Coursera’nın 2024 Küresel Beceriler Raporu, Türkiye’deki çevrimiçi eğitimde yüzde 17’lik büyümeyi ve Üretken Yapay Zeka kurslarına yüzde 545 artan ilgiyi vurguluyor. Coursera Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribi, Türk öğrencilerin dijital becerilere yatırım yaparak hem kendi geleceklerini hem de Türkiye’nin rekabet gücünü artırdığını belirtiyor.
Uluslararası çevrimiçi öğrenme platformu Coursera, altıncı Küresel Beceriler Raporu’nu yayınladı. Raporda, Türk öğrencilerin kariyerlerini geliştirmek amacıyla anahtar dijital becerilerde yeterlilik kazanmaya odaklandığına dair önemli bulgular yer alıyor.
Coursera’nın 2024 yılı verilerine dayanan rapor, dünya genelinde öğrenme trendlerini ve beceri gelişimindeki ilerlemeleri detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Rapora göre, Coursera platformundaki Türk öğrenci sayısında yüzde 17’lik bir artış yaşandı. Bu artış, Türkiye’deki öğrencilerin çevrimiçi eğitime olan ilgisinin arttığını ve dijital becerilere yatırım yapma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.
Coursera’nın global verileri, 148 milyondan fazla öğrenci, 7 bin kurumsal müşteri ve 325 üniversite ve endüstri ortağının içeriklerinden elde edilen bilgilerle destekleniyor. Bu veriler, 2024 yılının ilk çeyreğinde Coursera’nın küresel topluluğuna katılan yeni Türk öğrenci sayısında bir önceki yıla göre yüzde 17’lik bir artış olduğunu ortaya koyuyor.
GenAI kurslarına ilgi arttı
Raporda yapay zeka okuryazarlığının küresel bir öncelik olarak ortaya çıktığı belirtiliyor. Türkiye’de özellikle Üretken Yapay Zeka (GenAI) kurslarına olan ilgi dikkat çekici bir şekilde artmış durumda. Rapor verilerine göre, Türkiye’de GenAI kurs kayıtlarında bir önceki yıla göre yüzde 545’lik bir artış yaşandı. Bu durum, yapay zeka ve makine öğrenimine yönelik artan ilgiyi yansıtıyor. Türkiye’deki öğrenciler, Vanderbilt Üniversitesi’nin Prompt Engineering for ChatGPT, DeepLearning. AI’nın GenAI with LLM ve Google Cloud’un Introduction to GenAI gibi kurslar aracılığıyla temel yapay zeka becerileri ediniyorlar.
Türk öğrenciler rekabet gücünü yükseltiyor
Coursera Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribi, “Coursera kayıtlarına Türkiye’den gelen dikkat çekici talep artışı, buradaki öğrencilerin sürekli öğrenmeye ve yeniliklere olan merakını ortaya koyuyor” diyor. Zribi’ye göre, Türk öğrenciler dijital becerileri benimsedikçe sadece kendi geleceklerine yatırım yapmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik refahtan daha fazla pay almasını ve küresel rekabet gücünü yükseltmesini sağlayacaklar.
2024 yılının ilk çeyreği itibariyle Türkiye’de 1,4 milyonun üzerinde Coursera öğrencisi bulunduğunu söyleyen Zribi, öğrencilerin yaş ortalamasının 32 ve bu öğrencilerin yüzde 33’ünün STEM alanlarında olmak üzere yüzde 43’ü kadın olduğunu ifade ediyor. Öğrencilerin yüzde 40’ı öğrenimlerini mobil cihazlar üzerinden sürdürüyor. Bu yılki talep artışı Türkiye’deki öğrencilerin, özellikle yapay zeka ve diğer gelişmekte olan alanlar gibi dijital işlere hazırlanmak için eğitimlerine giderek daha fazla yatırım yaptığına işaret ediyor.
Profesyonel sertifikalara ilgi artıyor
Türkiye’de profesyonel sertifikalara kayıtlar bir önceki yıla göre yüzde 38 arttı. Veri analitiği, proje yönetimi ve önyüz (front-end) geliştirme gibi alanlardaki önemli talep artışı, işle ilgili becerilere yönelik açık talebi yansıtıyor. Bu durum Türkiye’nin gelecekteki iş taleplerini karşılaması için 21 milyondan fazla çalışana yeniden beceri kazandırması gerektiği için büyük önem taşıyor.
Küresel beceri trendleri ve öngörüler
Rapor, dünya genelinde beş ana beceri trendine vurgu yapıyor. Bu trendler arasında yapay zeka okuryazarlığının yükselişi, endüstri mikro-sertifikalarının etkisi ve dijital beceri açığının devam etmesi yer alıyor. Küresel olarak, GenAI talebinde yıllık yüzde 1.060’lık bir artış kaydedildi. Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika’da keskin beceri kategorisinde öne çıkan ülkeler var.
Türkiye’deki dijital dönüşüm ve eğitimdeki değişimlerin bir yansıması olarak ülkedeki bireylerin ve profesyonellerin gelecekteki iş dünyasına uyum sağlama çabalarını gözler önüne seriyor. Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için yapılan bu yatırımlar, ülkenin ekonomik büyümesine ve küresel arenadaki konumuna olumlu katkılarda bulunacak. Sürekli öğrenme ve dijital becerilere yapılan yatırım, gelecekte daha rekabetçi bir Türkiye için kritik öneme sahip olacak.
Öne çıkan veriler ve trendler
-Yapay zeka ve makine öğrenimi: Türkiye›de Üretken Yapay Zeka (GenAI) kurslarına kayıtlar yüzde 545 arttı. Vanderbilt Üniversitesi, DeepLearning.AI ve Google Cloud’un kursları büyük ilgi gördü.
-Çevrimiçi eğitimde büyüme: Türk öğrenci sayısında yüzde 17 artış, profesyonel sertifika kayıtlarında yüzde 38 artış gözlemlendi.
-Beceri yeterliliği: Türkiye, iş dünyası, teknoloji ve veri bilimi alanlarında dünya genelinde 57’nci sırada yer alıyor.