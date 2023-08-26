Gençlere vergisiz telefon vaadi hangi modelleri kapsayacak?

Vergisiz telefon vaadinin ne zaman hayata geçeceği bilinmezken, konunun ekimde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıda gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını söylediği belirtildi.

Kulislere göre Şimşek şunları ifade etti: “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz.”

Konunun gelecek günlerde yapılacak ilk kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.

Hangi telefon modelleri Türkiye'de üretiliyor?

Vergisiz telefon vaadinin Xiaomi, Samsung, OPPO, TCL, REALME, OMİX, GENERAL MOBİLE, TECNO MOBİLE ve POCO gibi markaları kapsaması bekleniyor.