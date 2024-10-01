Google, Android 16'ya 'Baklava' ismini mi verdi?

ABD merkezli teknoloji devi Google, gelecek yılın son çeyreğinde Android işletim sisteminin son versiyonu olan 'Android 16'yı piyasaya sürmeyi planlıyor.

Teknoloji haberlerinin yer aldığı Android Authority'deki yazıya göre Android kodlarını inceleyen bağımsız bir uzman, Android 16'ya atanan tatlı adının 'Baklava' olabileceğini kaydetti.

Google, Android 1.1 işletim sisteminden bugüne kadar tüm sürümlerine gelenksel olarak bir tatlı adı veriyor. Son sürüm olan Android 15'e atanan ad vanilyalı dondurmaydı.

Google'ın kodlarını inceleyen uzman, 'min_sdk_version' olarak tanımlanan satırda alanın karşısında Android 15'e ait 'VanillaIceCream'in olduğunu gördü. Bir başka alanda ise 'min_sdk_version'un karşılığına 'Baklava' yazıldığını aktardı.

Buna karşın Google'ın alfabetik sırayı takip etmesiyle nedeniyle sıradaki tatlı adının 'W'yle başlaması gerektiği de çok sayıda kişi tarafından dile getirildi.