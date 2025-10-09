Google’dan Belçika’ya 5 milyar euroluk yatırım
Google, Belçika’da yapay zeka ve veri merkezi altyapılarını genişletmek amacıyla 5 milyar euroluk yatırım planını açıkladı. Şirket, yatırımla 300 yeni istihdam yaratılacağını bildirdi.
Teknoloji devi Google, Avrupa’daki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.
Şirket, Belçika’da toplam 5 milyar euro tutarında yeni yatırım planını kamuoyuna duyurdu.
Açıklamaya göre yatırım, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve ülkedeki veri merkezi yerleşkelerinin genişletilmesine odaklanacak.
Google, bu yatırımla yaklaşık 300 kişiye yeni istihdam sağlayacak.
Kaynak: ForInvest