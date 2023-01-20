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Google'dan son dakika kararı: Binlerce çalışanına kötü haber

Google'ın çatı şirketi Alphabet, 12 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

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Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet'in 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Alphabet CEO'sunun çalışanlara gönderdiği ve Reuters ile paylaşılan notta işten çıkarmaların dünya genelinde olacağı ve ABD'deki çalışanları etkilediği belirtildi.

Microsoft da 10 bin kişiyi işten çıkarıyor

Alphabet'in rakibi Microsoft Corp MSFT.O dün 10,000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

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