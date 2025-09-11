Grok'un X hesabına Türkiye'den erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından aktarılan bilgiye göre, erişim engeli kararı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındı ve ilgili karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi sulh ceza hakimliğinin kararı verdiği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

X platformu, söz konusu kararı henüz uygulamaya koymazken, Grok’un hesabı Türkiye’den hâlâ erişilebilir durumda bulunuyor.

Daha önce de Grok'un X hesabındaki 50 gönderi, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Temmuz 2025 tarihli kararıyla erişime engellenmişti. Bu gönderilerden bazıları X tarafından kaldırılmış, diğer içeriklerin ise Türkiye’den erişimi engellenmişti.