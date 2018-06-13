Havaalanlarında geçen zamanı paraya tahvil ediyor

13 Haziran 2018

TAMER IŞITIR

İngiltere ve Kanada’da yaşayan Türk girişimciler tarafından geliştirilen ‘btrfly’ uygulamasıyla yolcular havaalanında geçirdikleri boş saatleri bir yol arkadaşı bularak değerlendirirken aynı zamanda uygulamadaki profillerde yer alan meslek bilgileriyle bir iş bağlantısının ilk temellerini atabiliyorlar.“Havaalanlarında iş ağınızı genişleten ve ayrıcalıklar sunan uygulama” mottosuyla iş insanları için seyahat ekosistemi kurmayı hedefleyen ‘btrfly’ı DÜNYA’ya değerlendiren Cenk Gürz, uygulama sayesinde uçak yolcularının havaalanlarında sosyalleşmesini sağlarken aynı zamanda markalar tarafından sunulan ayrıcalıklardan da faydalanmalarına olanak tanıdıklarını söyledi.

3. Havalimanı’nın olumlu etkisi olacak

‘btrfly’ın uçakla yolculuk yapacak kişiler için oluşturulan sanal bir bekleme salonu gibi hizmet verdiğini kaydeden Gürz, “Uygulamayı yükleyen yolcular, o anda aynı havalimanından uçan veya aynı uçaktaki diğer yolcuların profillerini görerek onlarla diyalog kurabiliyor” dedi. Gürz şöyle devam etti: “Yolcuların uçak beklerken geçen vaktini işe; yani paraya çevirebilecekleri bir uygulama geliştirdik. 2015’ten beri önemli bir ivme kazandık. Şu an dünya genelinde 21 bin kez indirilen uygulamamızın 17 bin aktif kullanıcısı bulunuyor. Son verilere göre bugüne kadar 2600 eşleşme gerçekleşmiş durumda. Bunların kaçının bir iş birlikteliğine döndüğünü şu an için ölçemiyoruz ama önümüzdeki dönemde, ortaklığa evrilen eşleşmeleri de takip etmek üzerine çalışıyoruz.”

Özellikle girişimci sayısının önemli oranlara ulaştığı Türkiye’de iş ilişkisi geliştirmede ‘btrfly’ın bulunmaz bir fırsat sunduğunu belirten Gürz, Avrupa ortalamasının üzerinde olan Türkiye’deki mobil kullanımının kendileri için de bir avantaj olduğu yorumunda bulunuyor. İstanbul havalimanlarının dünyada en çok büyüyen ilk 10 havalimanı arasında bulunduğu gerçeğinden hareketle İstanbul’un ‘btrfly’ için önemli bir üs olduğunu vurgulayan Gürz, 3. Havalimanı’nın da uygulamanın yaygınlaşmasında olumlu etkisi olacağına işaret ediyor.

Garanti Bankası’yla işbirliğine gitti

Uygulamanın iş ilişkileri kurmak dışında sunduğu seçeneklere dair de bilgiler veren Gürz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uygulama içerisinde işbirliği yapılan markalar ile oluşturulan ‘Smart Lounge’ konseptimizle sunduğumuz özel ayrıcalıklarla uçak yolculuğunu daha zevkli hale getirmeyi amaçlıyoruz. ‘Smart Lounge’ üyeliği bulunan kullanıcılar havalimanlarındaki restoranları kullanarak indirim ve ikramlardan faydalanabiliyor. Ayrıca rötardan tirbülansa, uçuş saatinden kapı değişikliğine kadar uçuş bilgilerinizi takip ederek sizi bilgilendiren ve adeta kişisel seyahat asistanınız olarak konumlanan ‘Skye’ ise uçaktan indiğinizde bagajınızın nerede olduğunu bile sizinle paylaşıyor. Garanti Bankası’yla işbirliğine giderek geliştirdiğimiz konseptle de Garanti Cep uygulaması kullananlara lounge’larda ikramlar verirken yine bu alanlarda gerçekleşen alışverilerde 60 TL’lik indirim sağlıyoruz. Biz uygulamanın avantajlarını her geçen gün daha da artırmaya gayret ederken araç kiralama şirketleri gibi farklı sektörlerden de uygulamaya dahil olmak ve konsept yaratmak üzere talepler alıyoruz.”