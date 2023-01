Hem evde hem de ofiste kullanım: Asus Expertbook

Takip Et

Cihaz, askeri sınıf dayanıklılığı ile darbelere karşı kendini koruyor. Yeni ExpertBook B1 serisi dizüstü bilgisayarlar, Intel Core i7'ye kadar güçlü bir işlemciyle ciddi bir performans gücü sunuyor. 14 inç ekrana sahip B1402 ve 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip B1502, 48 GB'a kadar bellek ve 2 TB'a kadar depolama olanağını birleştiriyor.

ExpertBook B1402 ve B1502, kusursuz iş akışları için en yeni WiFi 6E teknolojisine sahip. Expertbook B1 modellerinin her ikisi de son derece taşınabilir şekilde geliştirildi. Çantaya kolaylıkla sığabilen bilgisayarlar, hareket halindeyken, her zaman ve her yerde kullanılmaya elverişli. Yeni B1 serisi daha net sunumlar ve paylaşımlar için parlak, geniş ve çok yönlü ekran seçenekleriyle üretkenliğin artırılmasına olanak sağlıyor.