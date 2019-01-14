İHA pilotu sayısı 35 bini geçti

14 Ocak 2019

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, 2016'da 11 bin 839 olan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu sayısı 2017 sonunda 22 bin 195'e, geçen yılın sonu itibarıyla da 35 bin 660'a yükseldi.

2016'da 8 bin 349 olan İHA sayısı ise 2017'de 20 bin 813'e, 2018'de 27 bin 560'a çıktı.

SHGM tarafından İHA eğitimleri vermek üzere yetki alan eğitim kuruluşlarının sayısı, gereklilikleri yerine getiren 15 kuruma verilen izinle geçen yılın sonunda 29 oldu.

İHA eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Ankara'da 11, İstanbul'da 5 kuruluşun yanı sıra Eskişehir, Nevşehir, Samsun, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Kocaeli, Tokat ve Antalya'da eğitim veren kuruluşlar bulunuyor.

İzinsiz İHA uçuranlara ceza

Azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm insansız hava aracı sahiplerinin bunları kaydettirmeleri gerekiyor. Ayrıca 500 gram ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kayıt olmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 lira, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarına 11 bin 447 lira ceza kesiliyor.

Kaynak: AA