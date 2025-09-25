İki teknoloji devi yeniden bir arada: Intel ve Apple'da yatırım görüşmeleri başladı

Yarı iletken sektöründe zorlu bir dönemden geçen teknoloji devi Intel, piyasada yeniden güç kazanmak için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ulaşılan kaynaklara göre, şirket hızla büyüyen pazarda yeni bir ivme yakalamak amacıyla Apple ile potansiyel bir yatırım anlaşması için görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg News'in haberine göre söz konusu görüşmelerin henüz çok erken aşamalarda olduğu ve kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmadığı belirtiliyor. Ancak iki teknoloji devinin, uzun bir aradan sonra daha yakın bir iş birliği yapma ihtimali, piyasada heyecan yarattı.

Piyasalarda pozitif rüzgar esti

Bu haberin duyulmasının ardından Intel hisseleri, çarşamba günü yüzde 6,4'lük bir artışla 31,22 dolara yükseldi. Apple hisseleri ise 252,31 dolara hafif bir düşüş yaşadı.

Dev yatırımlar sürüyor

Intel, son dönemde stratejik ortaklıklarla yatırım çekmeye devam ediyor. Şirket, kısa bir süre önce Nvidia'dan 5 milyar dolarlık bir yatırım almıştı. Bu ortaklık kapsamında Nvidia, hem PC hem de veri merkezleri için çip geliştirme konusunda Intel ile iş birliği yapacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz ay ise SoftBank, Intel'e 2 milyar dolarlık bir yatırım yaparak şirketin uzun vadeli geleceğine olan güvenini ortaya koymuştu.

Intel, Apple'ın bilgisayarlarına çip tedarik ediyordu

Günümüzde Apple, iPhone ve Mac'lerinde kendi tasarladığı işlemcileri kullanıyor. Bu işlemcilerin üretimi ise Tayvanlı TSMC tarafından yapılıyor. Buna rağmen Intel ile olası bir iş birliği, sektör için sembolik olarak büyük bir önem taşıyor. Çünkü Intel, Apple'ın kendi işlemcilerine geçiş yapmasından önce uzun yıllar boyunca Mac bilgisayarlarına çip tedarik eden ana üreticiydi.

Şirket dönüşüm süreciyle mücadele ediyor

Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan liderliğindeki dönüşüm süreci, ABD hükümetinin de desteğiyle devam ediyor. Ağustos ayında ABD hükümeti, şirketin yüzde 10 hissesini satın alarak bu sürece destek vermişti. Ancak Intel, pazar payı kaybı, işten çıkarmalar ve yapay zeka sektöründeki gecikmeler gibi ciddi sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Şirket, Nvidia ve AMD gibi rakipleriyle de kıyasıya bir rekabet içinde.