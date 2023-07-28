İmbat İklimlendirme yenilikçi ürünler geliştiriyor

Özlem SARSIN

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Genel Müdürü Nuriye Gümrükçüler, iklimlendirme ve soğutma alanındaki özgün tasarımları ve yenilikçi ürünleri ile dünyada Türkiye’yi temsil eden yüzde 100 yerli mühendislik gücüne sahip ve markasını sektörde global oyuncuların yanında konumlandırmayı başarmış bir yerli üretici olduklarını söyledi.

“Uçak iklimlendirme cihazını ekledik”

TÜBİTAK destekli birden fazla Ar-Ge projesini sonuçlandırdıkları bir dönem yaşadıklarını, iklimlendirme sektöründeki 12 Ar-Ge merkezinden biri olan İmbat Ar-Ge Merkezi’nde uzun çalışmalar sonrasında ortaya çıkan ve ürün gamına eklenen ürünler hakkında da bilgi veren Gümrükçüler, şöyle devam etti: “Havacılık sektörüne yönelik İmbat marka yolcu yürüme köprüsü kliması birçok uluslararası havalimanında yaklaşık 4 senedir kullanılıyor.

Buna eklenen yeni ürünümüz olan park halindeki uçakların klimatize edilmesini sağlayan, uçak iklimlendirme cihazımızın testlerini 2022 yılı başında başarıyla tamamladık ve ürün gamımıza ekledik.

Bu cihazımız 2022 yılında ilk olarak Nahçıvan Havalimanında kullanıldı. İkinci referansımız ise Kayseri Havalimanı için üretildi. Yine veri merkezi soğutmasına yönelik hassas klimalarımıza yenilerini ekledik, yüksek verimli Inrow ve Inrack klimaları geliştirerek küçük ve mikro veri merkezleri için klima çözümleri de ürün gamımıza eklenmiş oldu.

Son dönemde veri merkezi soğutma sistemlerine yönelik geliştirdiğimiz bir önemli ürün de yüksek ısı yoğunluğu olan serverlar için geliştirdiğimiz arka kapak soğutucularımızdır. İmbat kapak tipi ısı değiştiriciler ise veri merkezi iç ısı yükünü düşürmekte, böylece ısı geri kazanımı sağlanmakta ve sistemin verimliliği artırılmaktadır.”

İmbat İklimlendirme’nin 1991 yılından bu yana iklimlendirme sektörünün ihtiyaçlarına ve geleceğine yönelik yenilikçi ürün tasarımlarına imza atan bir firma olduğuna dikkat çeken Gümrükçüler, İmbat Çatı Tipi Klima ile Eurovent sertifikasını alan dünyada yedinci, Türkiye’de ise tamamen yerli tasarım ile bu sertifikayı alan ilk firma, global çapta bu belgeye sahip olan 13 firmadan biri olduğunu kaydetti.

“Yüzde 85 ihracat oranına ulaştık”

İmbat’ın 50 ülkeye ihracat yaptığını söyleyen Gümrükçüler, sözlerine şöyle devam etti: “2022 yılında yüzde 85 ihracat oranına ulaştık. 2023 yılında da bu oran doğrultusunda ilerlemekteyiz. İhracatımızın büyük kısmını Avrupa ülkelerine yapmaktayız ve ürünlerimiz ilgili Avrupa regülasyonlara uygun durumda.

Gelecek odaklı ürünler tasarlayan ve teknoloji geliştirme kabiliyeti olan bir firma olarak Avrupa’ya ERP 2021 standartlarına uygun yüksek verimli cihazlar üretiyoruz. Ayrıca Avrupa’da 2021’den beri uygulanan, ülkemizde ise 2025’te uygulamaya geçecek olan F-gaz regülasyonuna uygun yeni gazları Avrupa’ya ihraç ettiğimiz ürünlerimizde kullanıyoruz.”

“2024’te sektörde büyüme bekliyoruz”

Klima pazarının Türkiye’de ve dünyada 2022 yılında büyüme kaydettiğini de belirten Gümrükçüler, “Ülkemizde 2023’te pazarda büyümenin ya küçük olması ya da stabil kalmasını, ancak 2024' te büyümenin artmasını bekliyoruz. Klima sektöründe enerji verimli ürünleri artması hem sektörümüzün gelişmesine hem de ülke ekonomisine faydalı.

Yatırım, tasarım ve imalat alanlarında enerji ekonomisine dönük olarak yapılan çalışmaların da daha çok artmasını bekliyoruz. Enerji ekonomisi yapan cihazlar yeni yatırımların yanında mevcut binaların renevasyonunu da içine alacağından pazarın büyümesine sebep olacaktır. Yaşanabilir bir dünya ve sektörel gelişimin sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün artırılması için İmbat olarak hep olduğu gibi yüksek verimli ve doğa dostu gazlar ile cihazlar tasarlayıp üretmek için çalışıyoruz” diye konuştu.