INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? İnstagram neden gitti, niye açılmıyor?

Instagram'da problemler yaşanıyor. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformuna erişim sağlayamayanlar "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor" sorusuna yanıt arıyor.

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Saat 10.52 sularında başlayan Instagram'daki sorun ülke genelinde yaşanmazken bazı bölgelerde uygulamaya erişim sağlanamıyor. Konu hakkında şirketten ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Downdetector hata raporuna göre en çok sorun yaşayan iller İstanbul, İzmir, Antalya olarak görülüyor.