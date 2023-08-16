Intel 5.4 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
ABD'li mikroçip üreticisi Intel, yarı iletken şirketi Tower Semiconductor ile birleşme anlaşmasını karşılıklı olarak sona erdirdiğini açıkladı.
ABD'li çip üreticisi Intel, İsrailli çip üreticisi Tower Semiconductor'ı satın almak için yaptığı 5.4 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti.
Intel'den yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın fesih nedeninin, gerekli yasal izinlerin zamanında alınamaması olduğu belirtildi.
Anlaşmanın fesih hükümlerine uygun olarak Intel'in Tower'a 353 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.
Intel'in, şubat ayında İsrail merkezli Tower Semiconductor'ı 5,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirilmişti.
Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiği aktarılmıştı.