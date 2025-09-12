iPhone 17 Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyat ve özellik detayları | iPhone 17 fiyatı ne kadar? iPhone 17 Pro Max kaç TL? iPhone 17 Air ne kadar?

Apple’ın yeni nesil akıllı telefonları Türkiye’de teknoloji tutkunlarının karşısına çıkıyor. 9 Eylül’de tanıtılan iPhone 17 serisi ve iPhone Air, 19 Eylül’den itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Ön siparişler ise şimdiden başladı.

iPhone 17 Türkiye fiyatları ne kadar?

Apple’ın resmi sitesine göre iPhone 17 serisi ve iPhone Air için belirlenen Türkiye başlangıç fiyatları şöyle:

iPhone 17: 77.999 TL (256 GB)

iPhone Air: 97.999 TL (256 GB)

iPhone 17 Pro: 107.999 TL (256 GB)

iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL (256 GB)

Güçlü donanım, yeni nesil kamera

Özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max, bugüne kadar geliştirilmiş en verimli çip olan A19 Pro işlemcisiyle geliyor. Şirket, cihazların performans ve pil ömründe yeni bir seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Kamera tarafında ise üçlü 48 MP Fusion sistemi öne çıkıyor. Ana kameraya eşlik eden Ultra Geniş ve Telefoto lensleriyle, daha önce yalnızca profesyonel cihazlarda görülen fotoğraf kalitesi vaat ediliyor.