iPhone 17 diye satın aldı, içinden çıkan şoke etti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin El-Ayn kentinde yaşayan Ahmed Saeed, iPhone 17 satın almak isterken büyük bir şok yaşadı.

Saeed, perşembe akşamı gittiği bir telefon mağazasından, tamamen orijinal görünümlü ve mühürlü kutuda iPhone 17 aldığını düşündü.

Ancak eve gelip kutuyu ailesiyle birlikte açtığında, telefon yerine içi küçük taşlarla dolu bir kutu ile karşılaştı.

Satıcı: Ben de kandırıldım

Kutunun ağırlığı ve dış görünümü gerçek bir Apple paketinden farksızdı. Saeed yaşadığı hayal kırıklığının ardından hemen mağazaya geri döndü. Satıcı da kutunun içindekileri görünce şaşkına döndü. Daha sonra ürünün resmi Apple bayisi ya da yetkili distribütörden alınmadığı anlaşıldı. Satıcı, kendisinin de kandırıldığını ve müşterilerin genellikle kutuyu mağazada açtığını söyledi.

Yaşanan olayın ardından Saeed ödediği parayı geri aldı. Kutunun orijinal paketle “yüzde yüz aynı” göründüğünü belirterek benzer durumlara karşı tüketicileri uyardı: “Kutuyu mutlaka mağazada açıp kontrol edin. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir.”