iPhone 17 tanıtımı ne zaman, saat kaçta? iPhone 17 özellikleri nedir, ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar?
Teknoloji tutkunları ve iPhone kullanıcıları yeni model için heyecanla bekliyor. Bu akşam iPhone 17 tanıtımı yapılacak. Telefon hakkında bilgi alınmak istenirken özellikler ve fiyat yoğun şekilde araştırılıyor. Bir başka yanıt arana soru ise "iPhone 17 tanıtımı ne zaman, saat kaçta" oluyor.
iPhone 17 tanıtımı için heyecan dorukta... Teknolojiseverler bir an önce tanıtımın yapılmasını beklerken tanıtım öncesi "iPhone 17 özellikleri nedir", "iPhone 17 fiyatı ne kadar" diye sıkça soru geliyor.
iPhone 17 tanıtımı ne zaman?
Apple'ın yeni telefonu iPhone 17 tanıtımı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Tanıtım, Apple’ın web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
Teknik Özellikler (Sızıntılar)
iPhone 17 (standart):
6.3″ ekrana sahip, 120 Hz tazeleme hızı
A19 yonga seti, 8 GB RAM
Arkada 48 MP ana + 12 MP ultrageniş, önde 24 MP kamera
Batarya: ~3 600 mAh
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
iPhone 17 fiyatı ne kadar?
iPhone 17: 799 dolar
iPhone 17 Air: 949–1099 dolar
Pro: 1049–1199 dolar
Pro Max: 1199–1299
iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
iPhone 17 Türkiye satış tarihi henüz belli olmadı. Eylül ayı sonuna kadar yeni modelin Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.