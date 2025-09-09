iPhone 17 tanıtımı ne zaman, saat kaçta? iPhone 17 özellikleri nedir, ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar?

iPhone 17 tanıtımı için heyecan dorukta... Teknolojiseverler bir an önce tanıtımın yapılmasını beklerken tanıtım öncesi "iPhone 17 özellikleri nedir", "iPhone 17 fiyatı ne kadar" diye sıkça soru geliyor.

iPhone 17 tanıtımı ne zaman?

Apple'ın yeni telefonu iPhone 17 tanıtımı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Tanıtım, Apple’ın web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

Teknik Özellikler (Sızıntılar)

iPhone 17 (standart):

6.3″ ekrana sahip, 120 Hz tazeleme hızı

A19 yonga seti, 8 GB RAM

Arkada 48 MP ana + 12 MP ultrageniş, önde 24 MP kamera

Batarya: ~3 600 mAh

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

iPhone 17 fiyatı ne kadar?

iPhone 17: 799 dolar

iPhone 17 Air: 949–1099 dolar

Pro: 1049–1199 dolar

Pro Max: 1199–1299

iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone 17 Türkiye satış tarihi henüz belli olmadı. Eylül ayı sonuna kadar yeni modelin Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.