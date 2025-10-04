İstanbul, Avrupa’da e-sporun buluşma noktası olacak

Dijital neslin sporu olarak gö­rülen ‘e-spor’un büyüyen bir endüstri olarak 2035 yılına kadar küresel çapta 25 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Tür­kiye’de geçen yıl pazarın büyüklü­ğü 800 milyon doları aştı. Esporun dünyada 1 milyara ulaşan bir kitle­si bulunduğunun altını çizen Pelin Akın Özalp, “Terminal Kadıköy, sa­dece spora değil kültür ve sanatta da birçok etkinliğe ev sahipliği ya­pıyor. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Burayı, esporun merkezi ve vitrini yapmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Buradan günde 100 binden fazla insan ge­çiyor. İnsanların espor noktasın­da bilinçlenmesinde önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyorum. Biz turnuvaları burada dev ekranları­mızdan yayınlayınca bilinçlendir­me, farkındalık oluşturma ve ilgi uyandırma konusunda bir etkimiz olsun istiyoruz” dedi.

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Terminal Kadıköy arasında imzalanan iş birliği pro­tokolüyle Terminal Kadıköy, İs­tanbul’un e-spor etkinlik merkezi olarak konumlandırılıyor. Termi­nal Kadıköy, gençlerin, oyuncula­rın, kulüplerin ve markaların bu­luşma noktası olarak e-spor karşı­laşmalarının yanı sıra turnuvalara ve topluluk etkinliklerine ev sahip­liği yapacak. Türkiye’nin ilk resmi e-spor şampiyonası TESFED Tür­kiye Kupası, federasyon ligleri ve milli takım karşılaşma etkinlikle­ri2026’dan itibaren burada düzen­lenirken, TESFED Akademi bün­yesinde gerçekleştirilecek eğitim programlarıyla antrenörlükten yayıncılığa uzanan kariyer fırsat­ları gençlere sunulacak. Terminal Kadıköy, uluslararası ölçekte ise 2026 Avrupa Espor Şampiyonası ve 2027 Avrupa Oyunları’na ev sa­hipliği hedefiyle ilerleyecek. Ter­minal Kadıköy’de gerçekleştirilen imza törenine TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir ile Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp katıldı.

E-sporun vitrini olacak

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Bu anlaşma ile Terminal Kadıköy artık İstanbul’da yeni bir e-spor merkezi olarak konumlana­cak. Burada yıl boyunca turnuvalar, TESFED Ligleri yayınları, watch­party izleme etkinlikleri ve birçok farklı organizasyon düzenlenecek. Terminal Kadıköy, TESFED işbir­liğiyle İstanbul’da yıl boyu e-spo­run

buluşma noktası olacak; e-spo­run vitrini haline gelecek. E-sporu takip eden geniş bir kitle var. Mü­sabakalar, ligler ve turnuvalar bü­yük bir arzu ve iştahla izleniyor. Arzumuz, güçlü bir Türkiye e-spor ekosisteminin varlığını herkese hissettirmek. Türkiye E-spor Fe­derasyonu olarak İstanbul’u global e-spor haritasında daha görünür kılmak için çalışmaya devam ede­ceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekosistemin 2035’te 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Terminal Kadıköy Yönetim Ku­rulu Başkanı Pelin Akın Özalp de TESFED’in öncülüğünde atılan adımlar sayesinde, Türkiye’nin bu alanda iddialı hale geldiğine dik­kat çekerek, “Terminal Kadıköy ise artık bu yolculuğun kalbinde yer alacak. Daha önce kullanılmayan, atıl bir alanı geçen mayıs ayıyla birlikte dönüştürerek topluma ka­zandırdık. Terminal Kadıköy, bu­gün çok sayıda etkinliğe ev sahip­liği yapan, İstanbul’un yeni buluş­ma noktası haline gelen bir merkez oldu. Sporun, müziğin, gastrono­minin ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği bu alan, espor için de doğal bir yuva haline geliyor” ifa­delerini kullandı.

Esporun artık küresel ölçek­te güçlü bir endüstri haline geldi­ğini vurgulayan Pelin Akın Özalp, sözlerine şöyle devam etti: “Dün­yada bugün 640 milyonu aşkın in­san esporu takip ediyor, küresel pazar büyüklüğü ise 3 milyar dolar seviyesine doğru ilerliyor. Spon­sorluklar, yayın hakları ve ödül ha­vuzlarıyla e-spor, spor, teknoloji ve eğlencenin kesişiminde büyü­yen yeni bir endüstri olarak 2035 yılına kadar 25 milyar dolarlık pa­zar büyüklüğüne ulaşması bekle­niyor. Türkiye’de de oyun sektö­rü hızlı bir gelişim içinde. 2024’te 810 milyon dolara ulaşan pazar, 47 milyonu aşan oyuncu kitlesine sa­hip. Aynı yıl konsol ve bilgisayar oyunları üretimi yüzde 133 artış gösterdi. 2025’te sektör gelirinin 750 milyon dolara ulaşması öngö­rülüyor. Bu rakamlar, esporun yal­nızca gençler için bir eğlence de­ğil, aynı zamanda önemli bir eko­nomik ve kültürel fırsat olduğunu gösteriyor. Terminal Kadıköy ola­rak, TESFED ile yaptığımız bu iş birliğiyle İstanbul’u esporun ye­ni merkezi haline getirmeyi ve ül­kemizi küresel ekosistemde daha güçlü bir konuma taşımayı hedef­liyoruz” açıklamasını yaptı.

Avrupa şampiyonaları İstanbul’da

Türkiye’nin ilk resmi espor şampiyonası olan TESFED Türkiye Kupası ile federasyon çatısı altındaki ligler ve milli takım karşılaşmalarının izleme etkinlikleri 2026’dan itibaren Terminal Kadıköy’de düzenlenecek. 2026’da İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Avrupa Espor Şampiyonası ile 2027 Avrupa Oyunları’nda yer alacak espor branşlarının canlı yayınlarla Terminal Kadıköy’de izletilmesi öngörülüyor.