İstanbul, Avrupa’da e-sporun buluşma noktası olacak
Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Terminal Kadıköy arasında iş birliği protokolü imzalandı. Buna göre Terminal Kadıköy, İstanbul’un e-spor merkezi olarak konumlandırılıyor. Protokol kapsamında 2026’dan itibaren TESFED Türkiye Kupası’nın, TESFED Ligleri’nin ve Espor Milli Takımları’nın karşılaşma etkinlikleri burada düzenlenecek
Dijital neslin sporu olarak görülen ‘e-spor’un büyüyen bir endüstri olarak 2035 yılına kadar küresel çapta 25 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye’de geçen yıl pazarın büyüklüğü 800 milyon doları aştı. Esporun dünyada 1 milyara ulaşan bir kitlesi bulunduğunun altını çizen Pelin Akın Özalp, “Terminal Kadıköy, sadece spora değil kültür ve sanatta da birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Burayı, esporun merkezi ve vitrini yapmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Buradan günde 100 binden fazla insan geçiyor. İnsanların espor noktasında bilinçlenmesinde önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyorum. Biz turnuvaları burada dev ekranlarımızdan yayınlayınca bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve ilgi uyandırma konusunda bir etkimiz olsun istiyoruz” dedi.
Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Terminal Kadıköy arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Terminal Kadıköy, İstanbul’un e-spor etkinlik merkezi olarak konumlandırılıyor. Terminal Kadıköy, gençlerin, oyuncuların, kulüplerin ve markaların buluşma noktası olarak e-spor karşılaşmalarının yanı sıra turnuvalara ve topluluk etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ilk resmi e-spor şampiyonası TESFED Türkiye Kupası, federasyon ligleri ve milli takım karşılaşma etkinlikleri2026’dan itibaren burada düzenlenirken, TESFED Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim programlarıyla antrenörlükten yayıncılığa uzanan kariyer fırsatları gençlere sunulacak. Terminal Kadıköy, uluslararası ölçekte ise 2026 Avrupa Espor Şampiyonası ve 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği hedefiyle ilerleyecek. Terminal Kadıköy’de gerçekleştirilen imza törenine TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir ile Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp katıldı.
E-sporun vitrini olacak
TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Bu anlaşma ile Terminal Kadıköy artık İstanbul’da yeni bir e-spor merkezi olarak konumlanacak. Burada yıl boyunca turnuvalar, TESFED Ligleri yayınları, watchparty izleme etkinlikleri ve birçok farklı organizasyon düzenlenecek. Terminal Kadıköy, TESFED işbirliğiyle İstanbul’da yıl boyu e-sporun
buluşma noktası olacak; e-sporun vitrini haline gelecek. E-sporu takip eden geniş bir kitle var. Müsabakalar, ligler ve turnuvalar büyük bir arzu ve iştahla izleniyor. Arzumuz, güçlü bir Türkiye e-spor ekosisteminin varlığını herkese hissettirmek. Türkiye E-spor Federasyonu olarak İstanbul’u global e-spor haritasında daha görünür kılmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Ekosistemin 2035’te 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp de TESFED’in öncülüğünde atılan adımlar sayesinde, Türkiye’nin bu alanda iddialı hale geldiğine dikkat çekerek, “Terminal Kadıköy ise artık bu yolculuğun kalbinde yer alacak. Daha önce kullanılmayan, atıl bir alanı geçen mayıs ayıyla birlikte dönüştürerek topluma kazandırdık. Terminal Kadıköy, bugün çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan, İstanbul’un yeni buluşma noktası haline gelen bir merkez oldu. Sporun, müziğin, gastronominin ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği bu alan, espor için de doğal bir yuva haline geliyor” ifadelerini kullandı.
Esporun artık küresel ölçekte güçlü bir endüstri haline geldiğini vurgulayan Pelin Akın Özalp, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada bugün 640 milyonu aşkın insan esporu takip ediyor, küresel pazar büyüklüğü ise 3 milyar dolar seviyesine doğru ilerliyor. Sponsorluklar, yayın hakları ve ödül havuzlarıyla e-spor, spor, teknoloji ve eğlencenin kesişiminde büyüyen yeni bir endüstri olarak 2035 yılına kadar 25 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de oyun sektörü hızlı bir gelişim içinde. 2024’te 810 milyon dolara ulaşan pazar, 47 milyonu aşan oyuncu kitlesine sahip. Aynı yıl konsol ve bilgisayar oyunları üretimi yüzde 133 artış gösterdi. 2025’te sektör gelirinin 750 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Bu rakamlar, esporun yalnızca gençler için bir eğlence değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik ve kültürel fırsat olduğunu gösteriyor. Terminal Kadıköy olarak, TESFED ile yaptığımız bu iş birliğiyle İstanbul’u esporun yeni merkezi haline getirmeyi ve ülkemizi küresel ekosistemde daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
Avrupa şampiyonaları İstanbul’da
Türkiye’nin ilk resmi espor şampiyonası olan TESFED Türkiye Kupası ile federasyon çatısı altındaki ligler ve milli takım karşılaşmalarının izleme etkinlikleri 2026’dan itibaren Terminal Kadıköy’de düzenlenecek. 2026’da İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Avrupa Espor Şampiyonası ile 2027 Avrupa Oyunları’nda yer alacak espor branşlarının canlı yayınlarla Terminal Kadıköy’de izletilmesi öngörülüyor.