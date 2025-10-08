Kıbrıs’tan dünya bilim literatürüne: Yeni virüs türü 'Alasiavirus' keşfedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dünya bilim literatürüne önemli bir keşif eklendi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki doğal göletten izole edilen “NEU2023” adlı bakteriyofajın, daha önce tanımlanmamış tamamen yeni bir virüs türü olduğu belirlendi.

Yeni tür, Kıbrıs’ın antik çağlardaki ismi “Alasia”dan esinlenerek “Alasiavirus” adını aldı ve bilim dünyasına resmen kazandırıldı.

Dirençli bakterilere karşı yeni umut

Yakın Doğu Üniversitesi ve La Trobe Üniversitesi (Avustralya) iş birliğiyle yürütülen araştırmada, Pseudomonas aeruginosa bakterisine karşı etkili bakteriyofajların DNA dizilimi tamamlandı.

Genom analizleri sonucunda NEU2023 bakteriyofajının yeni bir virüs türü ve daha önce tanımlanmamış bir cinse ait olduğu tespit edildi.

Bu keşif, antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlara karşı alternatif tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

“Alasiavirus” bilimsel literatüre girdi

Yeni virüs türüyle ilgili çalışma, bakteriyofaj alanında yayımlanan “Phage: Therapy, Applications and Research” dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edildi.

Q1 kategorisinde yer alan dergi, bu alandaki en prestijli bilimsel yayınlardan biri olarak kabul ediliyor.

Araştırma ekibinde Dr. Ferdiye Taner, Doç. Dr. Steve Petrovski, Liana Theodoridis, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu ve Doç. Dr. Aylin Üsküdar Güçlü yer aldı.

“Bilimsel olduğu kadar kültürel bir başarı”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, keşfin yalnızca bilimsel değil, kültürel olarak da büyük anlam taşıdığını belirterek, “Alasiavirus’un adı Kıbrıs’ın antik kimliğine gönderme yapıyor. Bu keşif, üniversitemizin güçlü araştırma altyapısının ve uluslararası iş birliği kapasitesinin bir sonucudur” dedi.

“Antibiyotik direncine karşı umut verici bir adım”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, keşfin sağlık bilimleri açısından önemine dikkat çekti:

“NEU2023 bakteriyofajının yeni bir virüs türü olarak tanımlanması, antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlarda insan sağlığı için önemli bir tedavi seçeneği sunuyor. Bu başarı, mikrobiyoloji alanında yürüttüğümüz öncü çalışmaların bir sonucudur.”

Dr. Taner: Kıbrıs’tan çıkan bilimsel gurur

Projenin yürütücüsü Dr. Ferdiye Taner, “Alasiavirus’un keşfi, antibiyotik direncine karşı umut verici bir alternatif sunuyor. Bu, yalnızca laboratuvar ortamında değil, gelecekte klinik uygulamalarda da etkili olabilecek bir tedavi yöntemi olabilir. Kıbrıs’tan çıkan bu bilimsel başarıyla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.