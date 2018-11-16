Kiralık şemsiyeye milyonlarca yuan

16 Kasım 2018

Muhammed KAFADAR

Yağışlı havalar yurdu etkisi altına almışken iş çıkışı evde unutulduğu hatırlanan şemsiye oldukça can sıkıcı olabiliyor. Sokakta satılan pahalı şemsiyelere alternatif "kiralık şemsiye sektörü" Çin'de milyonlarca yuanlık yatırım alacak büyüklüğe ulaştı bile.

Çinli şemsiye kiralama start-up'ı Mobrella, Alibaba'ya bağlı Ant Financial'dan yatırım aldı. Yatırım tutarı tam olarak belli olmasa da Çin basınına göre milyonlarca yuan söz konusu. Şirket bu parayı yeni şehirlere açılmak için kullanacak.

Şu an aralarında Shenzhen ve Şanghay'ın da bulunduğu 10 farklı kentte faaliyet gösteren şirket ayrıca Hong Kong'da da hizmet veriyor. Henüz 1 yaşındaki start-up'ın müşterileri özel otomatlardan 25 saate kadar 0,50 yuan karşılığında şemsiye kiralayabiliyor ve bunu şehrin iş merkezleri, metro durakları gibi kalabalık noktalarında bulunan bir başka otomata bırakabiliyorlar. Ant Financial tarafından en az 550 kredi puanı ile kredilendirilmiş olmak koşuluyla depozito ödemeksizin de bu işlemi yapmak mümkün.

Alibaba neden şemsiyeye yatırım yapıyor?

Bir Alibaba kuruluşu olan Ant Financial, kredi derecelendirme hizmeti Zhima Credit ve ödeme servisi Alipay'i güçlendirmek için şemsiye kiralama işine yatırım yapıyor. E-ticaret devi Alibaba, 2015 yılında, tüketicilere kredi notu vermek üzere Çin Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmişti. Şirket bu işlem için tüketici alımları, kredi geri ödemeleri gibi verileri topluyor.

Şemsiye çalındı, şirket battı

Diğer taraftan Çin'de geçtiğimiz yıllarda bir kaç şemsiye paylaşım start-up'ı daha ortaya çıktı, ayrıca Kanada ve diğer bazı ülkelerde de benzer örneklere rastlamak mümkün. Ancak bu sektör çok temel bir risk ile karşı karşıya: Hırsızlık. Geçtiğimiz yıl Shenzhen merkezli bir şirket iki haftada 300 bin şemsiyesi çalındığı için kapanmak zorunda kalmıştı.