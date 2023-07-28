Klima bakımı enerji tüketimini ayda yüzde 15 azaltıyor

Ortamın konforuna büyük katkı sunan klimalar, bilinçsiz kullanım halinde gereksiz enerji harcanmasına neden oluyor ve elektrik faturasını kabartıyor. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalara göre 8 bin BTU kapasiteli bir klima, 12 saat açık kaldığında ayda 266 kilovatsaat yani 578 liralık enerji harcıyor.

Cihaz kapasitesi 18 bin BTU’ya çıkarsa, sadece klima kaynaklı aylık fatura bin 425 lirayı buluyor. Söz konusu oranları düşürmenin yolu klima temizliği ve klima kullanımına dikkat etmekten geçiyor. Tıkanan filtreyi değiştirmenin, ayda yüzde 15’e varan enerji tasarrufu sağladığı biliniyor.

Ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçiliyor

Klima ünitelerine bakım yaptırmak, uzun ömür ve yüksek randıman için gerekli bir adım olarak öne çıkıyor. Zamanla toz, kir ve kalıntı biriktiren klimaların performansı olumsuz yönde etkileniyor. Bu sebeplerle soğutma sisteminin yılda bir kez temizletilmesi öneriliyor.