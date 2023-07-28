KPMG: Yapay zekâ, perakende sektöründe dönüşüm sağlayacak

Sektördeki yöneticilerin yüzde 70’i, tüm sektörlerdeki yüzde 49’a kıyasla, üretken yapay zekânın en büyük dönüşümsel etkiyi pazarlama ve satış alanında göstereceğini belirtiyor. Hatta sektördeki pazarlama ve satış birimlerinin yüzde 57’si hâlihazırda üretken yapay zekâ çalışmalarında aktif rol oynuyor.

KPMG, çeşitli sektörlerden 300 yöneticinin katıldığı bir araştırma yaptı. Tüketici ve perakende sektöründeki katılımcıların yanıtlarından yola çıkılarak hazırlanan 2023 yılı “Üretken Yapay Zekâ Tüketici Perakende Anketi” verilerine göre sektördeki kuruluşlar; müşteri verilerini analiz etmek ve kişiselleştirilmiş öneriler oluşturmak (yüzde 66); envanter yönetimi için trend analizi/ tahmine dayalı analiz (yüzde 64) yapmak; pazarlama metni ve ürün özetleri dâhil olmak üzere içerik geliştirmek (yüzde 62) için üretken yapay zekâyı uygulama olasılığının yüksek olduğunu söyledi.