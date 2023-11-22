Kriz çözüldü: Sam Altman OpenAI'ya dönüyor
OpenAI tarafından yapılan açıklamada Sam Altman'ın CEO'luğa geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Haber Merkezi
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Son dönemin en çok konuşulan yapay zeka şirketi OpenAI'da CEO krizi çözüldü. Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Altman'ın CEO olarak geri dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Yeni yönetim kurulunda Bret Taylor başkan olarak atanırken, kurulda Larry Summers ve Adam D'angelo da yer aldı.