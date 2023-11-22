Kriz çözüldü: Sam Altman OpenAI'ya dönüyor

Son dönemin en çok konuşulan yapay zeka şirketi OpenAI'da CEO krizi çözüldü. Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Altman'ın CEO olarak geri dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Yeni yönetim kurulunda Bret Taylor başkan olarak atanırken, kurulda Larry Summers ve Adam D'angelo da yer aldı.