Maaş yok, hisse var: Tesla’dan Elon Musk’a trilyonluk teklif!

Tesla, CEO Elon Musk için olağanüstü büyüklükte bir ücret paketi hazırladı. Yönetim kurulunun açıkladığı plana göre Musk, önümüzdeki 10 yılda belirlenen zorlu hedefleri gerçekleştirirse 1 trilyon dolara kadar hisse senedi kazanabilecek.

Maaş yok, hisse var

Plana göre Musk, herhangi bir maaş veya ikramiye almayacak. Bunun yerine Tesla’nın piyasa değerindeki artışlar, kârlılık hedefleri ve milyonlarca otomobil, robot taksi ve yapay zekâ destekli robot satışı gibi kilometre taşlarının aşılmasıyla birlikte aşamalı olarak hisse senedi kazanacak.

“Elon’u elde tutmak kritik”

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, yatırımcılara gönderdiği mektupta, “Elon’u elde tutmak ve teşvik etmek, Tesla’nın tarihin en değerli şirketi olması için hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Denholm, paketin uzun vadeli hissedar değeriyle uyumlu tasarlandığını ve şirket büyümezse Musk’ın hiçbir şey alamayacağını vurguladı.

Yeni bir tartışma kapıda

Anlaşmanın devasa büyüklüğü, dünyanın en zengin adamı olan Musk’ın kazançları üzerine yeni tartışmalar başlattı.

Musk’ın 2018’deki Tesla maaş anlaşması, uzun süren bir dava süreci sonunda Delaware’deki bir yargıç tarafından iptal edilmişti.

Halihazırda 374 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, Tesla’daki payının yanı sıra SpaceX, Neuralink, xAI ve The Boring Company gibi girişimlerde de büyük hisselere sahip.

“Tesla’dan ayrılabilirim” mesajı

Musk, daha önce kendisine daha fazla oy hakkı verilmediği takdirde Tesla’daki taahhüdünü azaltabileceğini, hatta şirketten ayrılabileceğini dile getirmişti.

Yeni paket, hem Musk’ı şirkette tutmayı hem de Tesla’yı agresif büyüme hedeflerine taşımayı amaçlıyor.