Meta ve Apple, rekabet soruşturmalarında uzlaşmaya yaklaştı

Meta ve Apple, Avrupa Komisyonu ile yürütülen iki önemli antitröst davasında anlaşma sağlamaya çok yaklaştı. Her iki şirket de, nisan ayında AB’nin Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 700 milyon Euro ceza almıştı. Yeni düzenlemeler, tekrarlayan ve giderek artan para cezalarından kaçınmayı hedefliyor.

Meta’ya, kullanıcıları “ya verilerini paylaş ya da ücret öde” modeli nedeniyle 200 milyon euro ceza verilmişti. Şirketin, AB kullanıcılarının veri paylaşımı ve reklam seçeneklerine daha şeffaf biçimde erişebilmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Apple App Store kurallarını değiştiriyor

Apple, haziran ayında App Store politikalarını değiştirme kararı almıştı. Şirket, geliştiricilerin uygulama dışı tekliflerini tüketicilere yönlendirmesini engellediği gerekçesiyle AB soruşturması altındaydı.

Financal Times'ta yer alan habere göre Apple’ın uyum sorumlusu Kyle Andeer, “Yeni cezalarla karşılaşmamak için gerekeni yaptık” dedi. Ancak Apple, hâlâ bazı maddelere itiraz ediyor ve Komisyon’un “kuralları sürekli değiştirdiğini” savunuyor.

AB: Gerçek seçim şansı sunulmalı

Avrupa Komisyonu, her iki şirketle görüşmelerin sürdüğünü, kullanıcıların “gerçek seçim hakkına sahip olması” gerektiğini vurguladı. Eğer Apple veya Meta yükümlülüklerini yerine getirmezse, günlük cironun yüzde 5’ine kadar ceza uygulanabilecek.

Yetkililer, kısa sürede nihai anlaşmanın sağlanabileceğini, böylece iki devin AB ile uzun süredir devam eden gerginliği yumuşatacağını belirtiyor.