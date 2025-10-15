Microsoft ve Nscale’den dev yapay zeka altyapı hamlesi

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlar hız kesmeden sürerken, Microsoft ve Nscale, 200 bin adet Nvidia “GB300 GPU” çipini içeren dev bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Nscale, anlaşma kapsamında Avrupa ve ABD’de büyük ölçekli bir yapay zeka altyapısı kuracak. Proje, Microsoft’un küresel yapay zeka hizmetlerine yönelik altyapı kapasitesini artırmayı hedefliyor. Donanım tarafında ise Dell Technologies stratejik ortak olarak yer alacak.

Yeni yapay zeka altyapısı, iki kıtada dört farklı ülkeye yayılacak şekilde planlandı. Nscale’in açıklamasına göre, 2026’nın üçüncü çeyreğinde Teksas’ta yaklaşık 240 MW kapasiteli bir yapay zeka kampüsü devreye alınacak. Bu tesiste 104 bin Nvidia GB300 GPU çipinin konuşlandırılması öngörülüyor.

Nscale CEO’su Josh Payne, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede şirketin 2026 sonuna doğru halka arz planladığını belirtti.