Microsoft’tan engelliler için yapay zekâ teknolojisi

Microsoft’un uzun süredir tüm ürün portföyünü erişilebilirlik vizyonuna doğrultusunda Microsoft Erişilebilirlik Asistanı’nın Microsoft programlarıyla nasıl entegre şekilde çalıştığı ve Microsoft’un yeni yapay zekâ asistanı Copilot ile gelen yenilikler aktarıldı. Microsoft Erişilebilirlik Asistanı ile Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams ve daha birçok program üzerinde erişilebilirliğe uygunluk ölçümü yapılabiliyor. Ölçüm sonunda yapay zekâ kullanıcıyı yapılan yanlışlarla ilgili uyarıyor.

Microsoft Copilot (Bing Chat) ile tamamen sesli komut aracılığıyla fotoğraf betimleme yaptırılabildiği gibi, fotoğraf ile ilgili sorulara yazılı ve sesli olarak cevap alınabiliyor. Microsoft’un kurum kültürünü çeşitlilik ve kapsayıcılık etrafında şekillendirdiğini dile getiren Microsoft Güney Avrupa Ülkelerinden Sorumlu İK Direktörü Esra Gaon, “Bugün hep birlikte engelli bireylerin hem sosyal hayatta hem de çalışma hayatında nasıl daha etkin, daha verimli ve daha keyifli yaşayabileceklerine odaklanıyoruz” dedi. Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner ise “Microsoft’un dünya çapında kendi ekosistemiyle büyümeyi hedefleyen bir vizyonu var” diye konuştu.

“Erişilebilirlik, kişiye özel durumu da kapsar”

Erişilebilirlik kavramı üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini belirten Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Proje Yöneticisi Duygu Kayaman da erişilebilirliğin aynı zamanda pusetiyle kaldırımda yürüyemeyen bir anneyi, otobüslere inip binerken zorlanan yaşlı insanları ve bunun gibi birçok farklı ve kişiye özel durumu da kapsadığını söyledi.