OpenAI, iPhone kullanıcıları için ChatGPT'yi kullanıma açmaya hazırlanıyor

ChatGPT , hayatımızın birçok noktasında kolaylık sağlarken yapay zekâ kullanımının günlük hayatta bizlere ne kadar yakın olabileceğini gösterdi.

Lansmanından sonra, 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ChatGPT, şimdi de iPhone kullanıcıları için kolaylık sağlayacak adımlar atıyor.

Web tarayıcısı versiyonu ile genellikle kod yazma, makale oluşturma ve ikinci sınıf bir öğrencinin bile anlayabileceği şekilde karmaşık felsefi konuları açıklama gibi imkânlar sunan ChatGPT, bu kez de iOS uygulaması ile App Store 'da, yanıt verme, seyahat planları oluşturma, günlük iş akışında yardımcı olma, hatta yeni bir dil öğretme gibi özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Uygulama şu anda App Store'da ücretsiz olsa da 20 dolara ek özelliklere sahip aylık abonelik satın alma seçeneği de sunuyor. Şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcılara sunulan uygulama, önümüzdeki günlerde birçok ülkede kullanıma açılacak.