OpenAI'dan sinema sektörüne dev adım: Yapay zekâ imzalı animasyon filmi geliyor

Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan OpenAI, sinema sektörüne adım atıyor. Şirket, DALL-E tabanlı video üretim teknolojisini kullanarak tamamen yapay zeka ile hazırlanacak bir animasyon film üzerinde çalıştığını duyurdu.

2026 Cannes'da gösterime girecek

'Critterz' adı verilen proje, OpenAI'nin yaratıcı direktörü Chad Nelson liderliğinde yürütülecek. The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, karakter tasarımları ve hikayesi üç yıl önce oluşturulan film, 2026 Cannes Film Festivali'nde gösterime girmeyi hedefliyor.

Nelson ve ekibi, karakterlerin çizimlerini OpenAI araçlarına yükleyerek animasyonun tamamını yapay zeka desteğiyle üretecek. Yaklaşık 30 milyon dolarlık görece düşük bir bütçeyle hazırlanacak filmin dokuz ayda tamamlanması planlanıyor. Seslendirmelerde ise insan oyuncular yer alacak.

Yapımı Native Foreign üstlenecek

Yapım süreci Londra merkezli Vertigo Films ve Los Angeles merkezli Native Foreign tarafından üstlenilecek. Native Foreign, daha önce de geleneksel video yapımlarında yapay zeka teknolojilerini kullanmasıyla biliniyor. Nelson, bu filmin sinema sektöründe yapay zekanın daha yaygın kullanımına öncülük edebileceğini belirtiyor.

Sinemada 'yapay zeka' tartışmaları

Sektörde yapay zekanın kullanımıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki yıl önce ABD'deki oyuncu sendikası SAG-AFTRA iş kaybı endişesiyle greve gitmiş, uzun görüşmeler sonunda mesleki güvenceler elde edilmişti. Bu yılki Oscar töreninde ise 'The Brutalist' ve 'Emilia Perez' filmlerinde yapay zeka kullanımı nedeniyle tartışmalar yaşanmış, Akademi yapay zekaya 'tarafsız' yaklaşım benimsediğini açıklamıştı.