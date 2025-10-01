OpenAI’den dev adım: Sora 2 ve TikTok benzeri yeni uygulama

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, Aralık 2024’te tanıttığı Sora’nın yeni versiyonu Sora 2’yi resmen duyurdu. Şirket, lansman sırasında yalnızca modelin yeteneklerini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda TikTok benzeri yeni bir mobil uygulamayı da tanıttı. Şimdilik sadece iOS’ta kullanıma sunulacak olan uygulama, tamamen Sora 2 entegrasyonuyla çalışacak.

Dudak senkronizasyonu geliştirildi

OpenAI, Sora 2’nin yapay zekâ ile video üretiminde “GPT-3.5 anı” olduğunu vurguluyor. Yeni özelliklerden en dikkat çekeni ise Cameo: Gerçek hayattan insanlar, hayvanlar veya nesneler videolara eklenebiliyor. Bunun yanı sıra sistem, arka plan sesleri, konuşmalar ve efektleri yüksek gerçekçilikle üretebiliyor. Dudak senkronizasyonu da Sora 1’e kıyasla oldukça geliştirilmiş durumda.

Deepfake kaygılarını azaltmak

Uygulamadaki tüm içeriklerin tamamen yapay zekâ tarafından üretileceği belirtiliyor. Yani kullanıcıların telefon galerilerinden yüklenmiş videolar yer almayacak. OpenAI, deepfake kaygılarını azaltmak için cameo kullanımlarında açık izin şartı getirdi. Kullanıcılar sonradan fikir değiştirirse videolar kaldırılabilecek.

Şirket ayrıca olası bağımlılık sorunlarını engellemek için uygulamayı davet sistemi ve bekleme listesi üzerinden açacak. Kullanıcılar kolayca videoları yeniden düzenleyip trendlere katılabilecek. Android sürümünün ise ilerleyen dönemde geleceği açıklandı.