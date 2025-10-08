Panther Lake geliyor: Intel’den AMD’ye güçlü yanıt: Perşembe günü tanıtılacak
Intel, 2026’da piyasaya çıkması beklenen yeni nesil Panther Lake dizüstü bilgisayar çiplerine ilişkin teknik ayrıntıları Perşembe günü açıklayacak. Şirket, bu adımla AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri kazanmayı hedefliyor.
Intel, Panther Lake dizüstü bilgisayar çiplerine ilişkin teknik ayrıntıları Perşembe günü açıklamayı planlıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre Panther Lake, şirketin geçmiş üretim sorunları nedeniyle AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri kazanma çabasının önemli bir parçasını oluşturuyor.
Üst segment dizüstülere özel seri
Üst seviye dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak geliştirilen Panther Lake, Intel’in ürün gamında performans ve verimlilik dengesini yeniden tanımlamayı hedefliyor.
Yeni seri, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı enerji tasarrufu ve üretim verimliliği konularında da önemli ilerlemeler sunacak.
Daha az enerji, daha yüksek performans
2026 yılında piyasaya çıkması planlanan Panther Lake çipleri, önceki nesle göre yüzde 30 daha az enerji tüketiyor.
Ayrıca belirli görevlerde yüzde 50’ye kadar performans artışı sağladığı belirtiliyor.
Panther Lake üretim verimliliği de son bir yılda dikkate değer şekilde arttı. Geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 5 seviyesinde olan üretim oranı, yaz aylarında yaklaşık yüzde 10’a yükseldi.