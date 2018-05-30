Pazarlama Türkiye, haziran ayı etkinliğini duyurdu

30 Mayıs 2018

Pazarlama Türkiye, pazarlama ve iletişim sektöründeki etkinliklerine devam ediyor. Marketing Hub adıyla takipçileriyle buluşacak olan platformun haziran etkinliğinde yeni teknolojiler ve pazarlama tartışılacak.

Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Karma Gerçekliğin sektör bazlı pazarlama çözümlerinin anlatılacağı buluşmada, yeni teknolojilerle içerik ve proje çözümleri üreten Modern Innova ve Digidea şirketleri konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte oturumlara ek olarak sanal gerçeklik deneyim alanı katılımcılara sunulacak.

Sanal Gerçeklik Nedir?

Sanal gerçeklik terimi bireylerin orda olma hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamlar için kullanılıyor. Kullanıcılar, çeşitli uygun cihazlarla (kasklı ekran vb.) aracılığıyla sanal ortamlara dahil oluyor. O ortama girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı kopuyor ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşıyor. Sanal Gerçeklik için kısaca kişinin gerçek hayatta yapamadığını yapabildiği alternatif bir mecra denilebilir.

Artırılmış gerçeklik nedir?

Gerçek dünyadan uzaklaşmadan bulunduğunuz fiziksel ortamı, bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissedip yaşamamızı sağlayan ve her geçen gün hayatımızın daha çok içinde yer almaya başlayan kavramdır. Sanal objeleri var olan ortama yerleştiren sistem VR’ın aksine size tamamen bir yapay sunmuyor. Cihazlarının kamerasıyla yaşayabileceğiniz bu deneyimde VR gibi bir çok alanda kullanılabiliyor.

Karma gerçeklik (Mixed Reality, MR) nedir ?

Gerçeklik teknolijinelerin en son kavramı olan karma gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin en iyi yanlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Kullacıların bulunduğu ortam ile kurulan yapay ortam arasında bir köprü oluşturan bu sistem ile kullanıcı oluşan yapay ortamda gezebiliyor ve etkileşim kurabiliyor. Dış dünyaya erişimi mümkün kılan “holografik bilgi işlem” (holographic computing) ve VR benzeri bir yapı sunan Windows Karma Gerçeklik (Windows Mixed Reality)

Sanal Gerçeklik Kullanım Alanları : Eğitim , Eğlence , Mimarlık , İnşaat , Sağlık , Kültür , Turizm , Sağlık , Satış , Pazarlama ve Organizasyon

Etkinlik Akışı:

18:30 19:00 Networking

19:00 – 19:30 Kerem Gençler:

AR, VR ve MR projeleri bir pazarlama içeriğine nasıl dönüşür?

VR ve AR içeriklerinin markalarla buluşma süreci

19:30 – 20:00 Yaman Terzioğlu:

Üretim süreçleri nasıl ilerliyor? Brief’e göre hangi teknolojileri kullanabiliriz?

20:00 – 20:10 Kahve Molası

20:10 – 20:30 Alper Gökçer:

Yeni teknoloji projelerinin bütçelenmesi nasıl olmalıdır? Hangi cihazlar hangi pazarlama amaçlarına uygundur?

20:30 – 20:45 Tuğçe Çotuk:

VR&AR&MR’ın pazarlama planlarında nereye oturuyor?

Sektör bazlı çözümler neler olabilir?

20:45 – 21:00 Engin Yıldız:

Markalardan başarı hikayeleri

5 Haziran Salı günü Şişli Kworks’de ücretsiz gerçekleşecek olan ‘’Yeni Teknolojilerle Pazarlama Yöntemleri’’ etkinliğine katılmak için kayıt olmak gerekiyor.