Roketsan’ın roketleri Paris’te görücüye çıktı
Roketsan Paris Air Show’da son teknoloji füze, roket ve mühimmat teknolojilerini sergiliyor. Roketsan 25 Haziran'a kadar sürecek fuarda hem Avrupa hem de dünya genelindeki işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.
Roketsan, Paris Air Show’da dünyadaki muadillerine göre fiyat performans açısından öne çıkan ve tüm dünyada tercih edilir hale gelen ürünleri ve tecrübeli kadrosuyla katılıyor.
Roketsan’ın etkinlikte sergilediği ürünler; muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı havadan karaya/satha kullanılan Stand-Off Mühimmatı SOM-J, SİHA’larla birlikte başarısını dünyaya kanıtlayan Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, Hava, kara ve deniz platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR ve TEBER Güdüm Kiti olarak sıralanıyor. Katılımcılar bu son teknoloji ürünleri Roketsan’ın HALL4/E78 numaralı standında yakından inceleme fırsatı buluyor.