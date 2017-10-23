Siber Güvenlik Konferansı’ndan önemli uyarılar

23 Ekim 2017

Siber güvenlik konferansı 20 Ekim 2017 tarihinde Siber Güvenlik Araştırmaları Derneği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya Bölümü işbirliğiyle gerçekleşti.

Organizasyonun düzenleyici isimleri olan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Deniz Akçay ve Siber Güvenlik Araştırmaları Derneği’nden Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ece Ünsal, dünyanın gündemini belirleyen bu konuda Türkiye’nin farkındalığını artırmaya amaçladıklarını belirtti.

"Artık, F16 ile bilgisayar arasında fark kalmadı"

Konferansın açılışında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Kim teknolojide zirveye çıktı ise daha mutlu, daha zengin ve daha başarılı olacaktır" diyerek gelecekte karşılaşacağımız teknolojik gelişmelerin önemini vurguladı.



İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Okata ise, herkesin bilgisayar kullandığını belirterek, bunun her bireyi bir ağın parçası haline dönüştürdüğüne dikkat çekti.



Assoc. Prof. Dr. Mitko Bogdonoski'de, siber ortamın sağladığı olanakların bir tehdit unsurda olabileceğini açıklayarak, siber güvenlik sorunlarının teknik ve insan kaynaklı olabileceğini; teknik sorunların çözülebileceğini, insan kaynaklı sorunların ise, insanların kendilerini güncelleyerek çözebileceğini dile getirdi.

Microsoft bünyesinde hizmet veren Dr. Erdal Özkaya ise konuşmasında "Bilgisayarları artık bir silah olarak görüyorum. Bence bir F-16 ile bir bilgisayar arasında hiç bir fark yok. Bilgisayar korsanlığının bir hobi değil, geliri çok olan yasadışı bir iş alanı olduğunu anlamalıyız" dedi.



İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Deniz Akçay ve Mehmet Nuri Dursun "Bilgi Harbi ve Türkiye" başlıklı sunumlarında; Yakın bir gelecekte devletlerarası mücadelenin siber alanda yoğunlaşacağını ve buna göre de devletlerin artık siber kuvvetler tesis etmeye başladıklarını açıkladılar.



Akçay, bilgi ve bilişim sistemleri güvenliğinin ulusal ve uluslararası güvenliğin bir parçası haline geldiğini vurguladı.