Snapchat, Roblox, Fortnite, Coinbase çöktü mü, neden çöktü? Ne zaman gelecek?

Dünyanın yoğun şekilde kullandığı sitelere erişimde problem yaşanıyor. Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go siteleri tamamen gitmiş durumda... Bunun nedenini öğrenilmeye çalışılıyor.

Snapchat, Roblox, Fortnite, Coinbase çöktü mü, neden çöktü?

Amazon Web Services'in web sitelerine sağladığı sunucular çökmüş durumda.. Bu sebeple bu sitelere de erişim sağlanamıyor.

Amazon Web Services yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.