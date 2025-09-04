SON DAKİKA: Google çöktü mü, neden çöktü? Neden girilemiyor? Youtube çöktü mü? Youtube'a neden girilmiyor? Google açıldı mı? Youtube açıldı mı?

Dünya devi arama motoru Google çöktü. Kullanıcılar Google tabanlı Youtube, Gmail gibi servislereerişemedi.

Özellikle Türkiye ve Avrupa’da birçok kullanıcı, YouTube, Gmail, Google Drive ve Android uygulamalarına erişim sağlayamadığını bildirdi.

An itibarıyla Google'a ait servislerine yönelik erişim sorunu ortadan kalkmış gibi gözüküyor ancak Google'ın neden çöktüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcı raporları arttı

Kesinti bildirimlerini takip eden platformlarda rapor sayısı hızla yükselirken, bazı kullanıcılar uygulamaların hiç açılmadığını, bazılarının ise aşırı yavaş çalıştığını aktardı.

Bakanlık süreci takip ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert), Google’dan kesintinin sebebiyle ilgili teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz.”

Google’dan açıklama bekleniyor

Şirketin resmi Workspace Statü Paneli üzerinde şu ana kadar herhangi bir kesinti bilgisi paylaşılmadı. Google’dan konuya dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.