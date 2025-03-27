Son dakika: Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu

Sosyal medya platformlarının önde geleni X'e kullanıcıların ulaşamadığı bilgisi geldi. Eski adıyla Twitter'ın bu yöndeki sorunu, dünya kullanıcıları tarafından da geri bildirim olarak geldi. Sorunun X'den kaynaklandığı düşünülürken, kurumdan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.