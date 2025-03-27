Son dakika: Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu
Sosyal medya platformu 'X' eski adıyla Twitter'a bazı kullanıcılar tarafından erişim sorunu gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medya sitesi X, kapatıldı mı yoksa lokal bir sorundan dolayı mı girilemediği henüz bilinmiyor.
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Sosyal medya platformlarının önde geleni X'e kullanıcıların ulaşamadığı bilgisi geldi. Eski adıyla Twitter'ın bu yöndeki sorunu, dünya kullanıcıları tarafından da geri bildirim olarak geldi. Sorunun X'den kaynaklandığı düşünülürken, kurumdan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.