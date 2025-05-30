ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde de sık sık sorunlarla karşılaşan platform için Elon Musk, yaptığı paylaşımda sistemlerin beklenen performansı göstermediğini itiraf ederek,"7/24 çalışıyorum. Konferans odalarında, sunucu alanlarında, fabrikalarda uyuyorum" açıklaması yapmıştı.

30 Mayıs'ta gerçekleşen sorun için ise henüz bir açıklama gelmezken kullanıcılar sadece Türkiye'de mi erişim sorunu var yoksa dünya genelinde de aynı sorunlar yaşanıyor mu diye sorgulamaya başladı. X'e erişimin ne zaman sağlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Sorun 10 dakika sürdü

Geçmiş günlerde uzun süre kesintiye uğrayan X, bu sefer sorunun hızlı çözülmesiyle yaklaşık 10 dakika erişme kapandı. Yaşanan sorun ile ilgili ise şirketten bir açıklama gelmedi.