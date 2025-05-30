Son dakika! Sosyal medya platformu X'e (Twitter) erişim sorunu
Son dakika haberine göre sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar uygulamayı kullanmaya çalıştığında yenilememe ve erişememe sorunu yaşadı. Yaşanan sorunun kaynağı henüz bilinmezken, geçmiş günlerde de X'in sık sık çöktüğü, sorunlarla karşılaştığı biliniyor. Yaşanan erişim sorunu yaklaşık 10 dakika sürerken kurumdan resmi bir açıklama gelmedi.
ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde de sık sık sorunlarla karşılaşan platform için Elon Musk, yaptığı paylaşımda sistemlerin beklenen performansı göstermediğini itiraf ederek,"7/24 çalışıyorum. Konferans odalarında, sunucu alanlarında, fabrikalarda uyuyorum" açıklaması yapmıştı.
30 Mayıs'ta gerçekleşen sorun için ise henüz bir açıklama gelmezken kullanıcılar sadece Türkiye'de mi erişim sorunu var yoksa dünya genelinde de aynı sorunlar yaşanıyor mu diye sorgulamaya başladı. X'e erişimin ne zaman sağlanacağı ise henüz bilinmiyor.
Sorun 10 dakika sürdü
Geçmiş günlerde uzun süre kesintiye uğrayan X, bu sefer sorunun hızlı çözülmesiyle yaklaşık 10 dakika erişme kapandı. Yaşanan sorun ile ilgili ise şirketten bir açıklama gelmedi.