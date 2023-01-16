Sosyal ağlarda endişeli bekleyiş

Sosyal ağ şirketleri ise kullanıcı sayılarında düşüşe sebep olacak ve reklam gelirlerini azaltacak olan bu düzenlemeyi endişe ile bekliyor.

Pazar günü Financial Times’ta yer alan habere göre, uzun süredir gündemde olan yasanın önümüzdeki hafta Avam Kamarası'nda görüşülmesi bekleniyor. Sosyal ağ şirketlerine göre yeni yasa, yalnızca reşit olmayan kullanıcıları platformlardan çıkarmakla kalmayıp, çocukları çevrimiçi ortamda zararlı içerikten korumayı ve tüm yasa dışı içeriği kaldırmayı amaçlıyor.

TikTok, Instagram, Facebook ve Snapchat, platformlarında yalnızca 13 yaşın üzerindeki kullanıcılara izin veriyor, ancak önerilen yasa, işletmelerin, hizmet şartlarında önlemleri açıklamak da dahil olmak üzere, sınırları daha sıkı bir şekilde uygulamasını gerektirecek. İngiliz BTK’sı Ofcom, yeni kurallara uymayan şirketlere ağır para cezaları uygulayabilecek.