Sosyal medya platformlarına erişim sorunu: X, Instagram, YouTube ve TikTok çöktü mü?

İfade Özgürlüğü Derneği (İÖD) ve EngelliWeb, sosyal medya platformlarının erişiminde yaşanan sorunları duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre, özellikle X, Instagram, YouTube ve TikTok’a erişim ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Ancak, WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında yalnızca bazı servis sağlayıcılarında bağlantı problemleri gözlemleniyor.

Yetkililer, yaşanan sorunun geçici olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, konuya dair teknik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Bu erişim sorunu, kullanıcıların sosyal medya platformlarına erişim konusunda sıkıntı yaşamalarına neden oluyor.