Sosyal medya platformu X, Türkiye'ye temsilci atadı. Haberi duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "X Türkiye'de temsilcilik açmasaydı bant daralmasıyla karşılaşacaktı" dedi.

Sosyal medya platformu X’in Türkiye’de temsilcilik açtığını belirten Bakan Uraloğlu, “Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye’de temsilcilik açtı.” ifadelerini kullandı.