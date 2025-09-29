SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak Dünya yörüngesine gönderdi. California’daki Vandenberg Üssü'nden fırlatılan Falcon-9 roketi, kalkışın ardından Pasifik Okyanusu’ndaki 'Of Course I Still Love You' adlı insansız platforma başarılı şekilde indi.
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak Dünya yörüngesine fırlattı. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 19.04'te California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla havalandı.
İniş başarılı bir şekilde gerçekleştirdi
Fırlatma sonrası, yeniden kullanılabilirlik özelliğiyle öne çıkan Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisi, Pasifik Okyanusu'nda bulunan 'Of Course I Still Love You' adlı insansız platforma başarılı bir iniş gerçekleştirdi.
Yörüngeye yerleştirilen Starlink uydularının, özellikle internete erişimde sorun yaşayan bölgelerde geniş bant internet hizmeti sunmak amacıyla kullanılacağı belirtildi.
Falcon 9 launches 28 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/e4zSCKUsg2— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2025