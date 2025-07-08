Spotify soruşturmasına MESAM'dan açıklama: 'Çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz'

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin dijital müzik platformu Spotify hakkında inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) bir açıklama geldi.

Spotify'ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istediklerini belirten MESAM Başkanı Recep Ergül, "Daha fazla iş birliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Telif sorunlarına değindi

Recep Ergül tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin oldukça güçlü müzik altyapısı ve köklü bir geleneği olmasına karşın müzikten doğan telifin yeteri kadar dönüşmemesi, sektörde maddi ve manevi çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep olduğu belirtildi.

Ergül, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kabul etmek gerekir ki müzik eseri sahipleri, yorumcular ve müziğe yatırım yapan fonogram yapımcılarının da başlıca gelirleri dijital platformlardan elde edilen telif bedelleridir. Digital platformların en başlarında yer alan Spotify ile müzik meslek birlikleri arasında yeterince diyalog olmaması ve Spotify'ın fiyat politikalarının yol açtığı sorun ve mağduriyetler, yıllardan beri müzik sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır.

Bizler Spotify'ı partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz. Daha fazla iş birliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz."

"Spotify yetkilileri ile görüşüyoruz"

Rekabet Kurulu’nun Spotify hakkında inceleme başlattığını hatırlatan Ergül, konuyu yakından takip ettiklerini ve bir yandan da Spotify yetkilileri ile görüştüklerini söyledi.

Spotify yetkililerinin konuya uzlaşmacı ve duyarlı yaklaşımları nedeniyle çözüm ümitlerinin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade eden Ergül, müzik sektörüne kısa sürede güzel haberler vermeyi umut ettiklerini de ifade etti.

Ne olmuştu?

Spotify’a yönelik fiyatlama politikaları, telif hakları, bazı üreticilere ayrıcalık sağlandığı yönündeki iddialar üzerine Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı­sı Batuhan Mumcu, Spotify'da yayımlanan bazı içeriklere ilişkin “Toplumumuzun hassasiyet­lerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki me­sele haline gelmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Spotify da konuyla ilgili, "Spotify olarak, tüm faa­liyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, an­cak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşama­da daha fazla yorum yapamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle soruşturmaya ilişkin, "Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması" değerlendirmesinde bulunmuştu.