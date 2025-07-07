Spotify’in Türkiye stratejisi mercek altına alındı

Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı­sı Batuhan Mumcu’nun Spotify platformunda yayımla­nan bazı içeriklere ilişkin yaptı­ğı, “Toplumumuzun hassasiyet­lerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki me­sele haline gelmiştir” açıklaması sonrasında aynı gün Rekabet Ku­rumu’nun Spotify hakkında in­celeme başlattı. Aardından ertesi gün Spotify tarafından da konu­ya ilişkin açıklama geldi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, de­vam eden inceleme süreci hakkın­da, “İnceleme çerçevesinde, plat­formun fiyatlama politikalarının sektördeki dengeyi nasıl etkiledi­ği, sanatçılara ve içerik üreticileri­ne yönelik görünürlük uygulama­ları, telif haklarının adil dağılımı ve bazı üreticilere sağlanan ayrı­calıklar gibi iddiaları detaylı şekil­de değerlendireceğiz” dedi.

Mumcu, kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrul­tusunda yapılan uyarılara rağmen Spotify’nin gereken adımları at­madığına dikkat çekmiş, “Bu ne­denle şahsen adli sürecin başla­tılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve da­vet ediyorum. Sürecin bizzat ta­kipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim” demişti.

“Ayrıntılı bilgi yok, yorum yapamayız”

Gerekli incelemenin Reka­bet Kurumu tarafından devreye alınmasının akabinde ise Spotify platformu açıklamasında şu ifa­delere yer verdi: “Türkiye Reka­bet Kurulunun başlattığı incele­meden haberdarız. İnceleme kap­samında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve ya­pıcı bir çözüme ulaşmak için ça­lışacağız. Spotify olarak, tüm faa­liyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, an­cak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşama­da daha fazla yorum yapamıyoruz. Türkiye’ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 mil­yar liranın üzerinde ödeme ger­çekleştirdik, Türkiye Top 50 liste­sinin yüzde 90’ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif ge­lirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuz­da elde ettikleri toplam kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor.”

Amaç, adil rekabetin sağlanması

Başlattıkları incelemenin, kül­türel üretimin adil koşullarda sür­dürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Küle, “Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üre­ticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitli­liğin dijital ortamda korunması” dedi. Anadolu topraklarının, yüz­yıllar boyunca sanat ve müziğin kalbinin attığı eşsiz bir coğrafya ol­duğuna işaret eden Küle, “Karaca­oğlan’dan Aşık Veysel’e, Hacı Arif Bey’den Neşet Ertaş’a, Zeki Mü­ren’den daha nicelerine uzanan bu köklü kültür, yalnızca kendi halkı­na değil, tüm insanlığa seslenerek derin izler bırakmıştır. Bu zengin mirasın taşıyıcıları olan sanatçı­larımızın emeğine sahip çıkmayı, yalnızca ekonomik değil, aynı za­manda kültürel bir sorumluluk olarak görüyoruz” değerlendirme­sinde bulundu.

Bazı üreticilere ayrıcalık sağlanıyor mu?

Kurum olarak, dijital müzik platformlarının, bu hassas denge­yi ne ölçüde gözettiğini yakından takip ettiklerinin altını çizen Kü­le, şöyle devam etti: “Bu kapsamda, küresel ölçekte faaliyet gösteren Spotify hakkında başlattığımız in­celeme, kültürel üretimin adil ko­şullarda sürdürülebilmesi açısın­dan büyük önem taşıyor. İnceleme çerçevesinde, platformun fiyatla­ma politikalarının sektördeki den­geyi nasıl etkilediği, sanatçılara ve içerik üreticilerine yönelik görü­nürlük uygulamaları, telif hakları­nın adil dağılımı ve bazı üreticilere sağlanan ayrıcalıklar gibi iddiaları detaylı şekilde değerlendireceğiz. Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üre­ticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitli­liğin dijital ortamda korunması.”

Bakan Yardımcısı Mumcu, çağrı yapmıştı

Spotify hakkında inceleme yapılması için Rekabet Kurumu’na çağrı yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yaptığı açıklamada “Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş, sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir” değerlendirmesinde bulunmuştu. Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify’ın Türkiye’de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.