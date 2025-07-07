Spotify’in Türkiye stratejisi mercek altına alındı
Dijital müzik platformu Spotify’ın fiyatlama politikaları, telif hakları, bazı üreticilere ayrıcalık sağlandığı yönündeki açıklamalar sonrasında Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması” dedi.
Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun Spotify platformunda yayımlanan bazı içeriklere ilişkin yaptığı, “Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir” açıklaması sonrasında aynı gün Rekabet Kurumu’nun Spotify hakkında inceleme başlattı. Aardından ertesi gün Spotify tarafından da konuya ilişkin açıklama geldi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, devam eden inceleme süreci hakkında, “İnceleme çerçevesinde, platformun fiyatlama politikalarının sektördeki dengeyi nasıl etkilediği, sanatçılara ve içerik üreticilerine yönelik görünürlük uygulamaları, telif haklarının adil dağılımı ve bazı üreticilere sağlanan ayrıcalıklar gibi iddiaları detaylı şekilde değerlendireceğiz” dedi.
Mumcu, kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrultusunda yapılan uyarılara rağmen Spotify’nin gereken adımları atmadığına dikkat çekmiş, “Bu nedenle şahsen adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim” demişti.
“Ayrıntılı bilgi yok, yorum yapamayız”
Gerekli incelemenin Rekabet Kurumu tarafından devreye alınmasının akabinde ise Spotify platformu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz. Türkiye’ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90’ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri toplam kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor.”
Amaç, adil rekabetin sağlanması
Başlattıkları incelemenin, kültürel üretimin adil koşullarda sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Küle, “Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması” dedi. Anadolu topraklarının, yüzyıllar boyunca sanat ve müziğin kalbinin attığı eşsiz bir coğrafya olduğuna işaret eden Küle, “Karacaoğlan’dan Aşık Veysel’e, Hacı Arif Bey’den Neşet Ertaş’a, Zeki Müren’den daha nicelerine uzanan bu köklü kültür, yalnızca kendi halkına değil, tüm insanlığa seslenerek derin izler bırakmıştır. Bu zengin mirasın taşıyıcıları olan sanatçılarımızın emeğine sahip çıkmayı, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Bazı üreticilere ayrıcalık sağlanıyor mu?
Kurum olarak, dijital müzik platformlarının, bu hassas dengeyi ne ölçüde gözettiğini yakından takip ettiklerinin altını çizen Küle, şöyle devam etti: “Bu kapsamda, küresel ölçekte faaliyet gösteren Spotify hakkında başlattığımız inceleme, kültürel üretimin adil koşullarda sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor. İnceleme çerçevesinde, platformun fiyatlama politikalarının sektördeki dengeyi nasıl etkilediği, sanatçılara ve içerik üreticilerine yönelik görünürlük uygulamaları, telif haklarının adil dağılımı ve bazı üreticilere sağlanan ayrıcalıklar gibi iddiaları detaylı şekilde değerlendireceğiz. Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması.”
Bakan Yardımcısı Mumcu, çağrı yapmıştı
Spotify hakkında inceleme yapılması için Rekabet Kurumu’na çağrı yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yaptığı açıklamada “Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş, sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir” değerlendirmesinde bulunmuştu. Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify’ın Türkiye’de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.