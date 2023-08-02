Tamir merkezi kuracak

Ukrayna Savunma Bakanlığı insansız hava araçlarının (İHA) tamir ve bakımı için bir hizmet merkezi inşa etmek üzere Baykar Makina ile anlaşma imzaladı. Açıklama Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Ukrayna, Rusya'nın ülkeyi geçen yıl Şubat ayında işgal etmesiyle başlayan savaşta kullanılmak üzere bir "İHA ordusu" kurmak için yerel İHA üretimini artırmak istiyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Savunma Bakanı Kostiantyn Vashchenko'nun Türk ortaklarına, "Hizmet merkezi kurulmasının Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye katkı sağlayacak ve zafere daha yaklaşmamıza yardımcı olacak" dediği ifade edildi.

Ukraynalı üreticiler yerel İHA üretimini keskin şekilde artırdılar. Hem Ukrayna hem de Rusya drone adı verilen İHA'ları savaşta keşif ve saldırı amacıyla yoğun olarak kullanıyor. Ukrayna medyası geçen ay ülkenin stratejik endüstrilerden sorumlu bakanı Oleksandr Kamyshin'i kaynak göstererek Baykar'ın Ukrayna'da Bayraktar İHA'ları üretmek üzere bir tesis inşa etmeye başladığını bildirmişti.