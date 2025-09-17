TEKNOFEST 13. kez kapılarını açtı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 13. kez kapılarını açtı.

Bu yılki teknoloji yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Katılımcılar, farklı kategorilerde geliştirdikleri projeleriyle hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı bulacak.

Savunma sanayii vitrine çıkıyor

Festival kapsamında Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayii alanındaki gözde araçları sergilenecek. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşları gerçekleştirecek; ayrıca F-16 savaş uçakları festivalde havalanacak.

Etkinlikte, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da ziyaretçilerle buluşacak.

TEKNOFEST, 21 Eylül’e kadar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.